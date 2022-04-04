19 Mayıs'ın çehresi değişiyor - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 19 Mayıs Mahallesi 1062 sokakta başlatılan sokak sağlıklaştırma uygulamasını yerinde inceledi. Başkan Kocaispir, çalışmalar tamamlandığında sokağın Adana'ya örnek olacağını söyledi.

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'nün sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Kiremithane Mahallesi Çiftlik Yolu sokak sağlıklaştırma projesinin tamamlanmasının ardından Yavuzlar ve Akıncılar Mahallelerinin ortak değeri 3937 sokak (eski sinema sokağı) ile 19 Mayıs Mahallesi 1062 sokakta çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

19 Mayıs Mahallesi'ni ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 1062 sokaktaki çalışmaları yerinde inceledi.

Tesisler Müdürü Tuğba Aydın'dan projede gelinen aşama hakkında bilgi alan Başkan Kocaispir, 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak projenin ardından sokağın Adana'ya örnek olacağını, mahalleye değer katacağını ifade etti.

57 bina ve 38 dükkanın yer aldığı 505 metre uzunluğundaki 1062 sokakta bina cepheleri yenilenerek birbirine uyumlu renklerle boyanıyor, klima ve çanak anten gibi eklentilerden arındırılıyor. Dükkanlarda ise tanıtım panoları ve reklam uygulamaları tek tip hale getirilerek kentsel kalitenin arttırılması sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca muhtarlık binası ve park da yenilenecek, enerji hatları yer altına alınacak. 2 duvarda ise mural sanatı (duvar resmi) uygulanacak. - ADANA