19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor

05.05.2022 17:32
19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor

Esenler'de saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor.

Esenler'de saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninde konuşan acılı anne Rahşan Atalay, "bir kere karşıma çıkarsınlar yüzüne tüküreyim başka bir şey istemiyorum" dedi.

Saplantılı eski sevgili tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay için Esenler'de bulunan Cabir Bir Abdullah Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törende ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde konuşan acılı anne Rahşan Atalay, "Bırakmadı, çok konuştum. Yalvardım. Tehdit ettim. 2 yıl yattı. Şimdi çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Kızım başkasıyla evlenecekti, çocukla tanıştırmıştı beni. Bir kere önüme çıkarsınlar yüzüne tüküreyim, başka bir şey istemiyorum. Allah kimseye göstermesin. Arkadaşlarıyla yemeğe gitmişti. En son konuştuğumuzda geliyoruz demişti. Pandemiden dolayı çıkmış, kızımın doğum gününe çıktığını öğrendim" diye konuştu. - İSTANBUL

19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor
19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor
19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor
19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor
19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor
19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor
19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor

YORUMLAR
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Asiye Atalay, Esenler, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika


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