19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış - Son Dakika
Üye Girişi

19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış

08.04.2022 12:15
19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış

Umut Çelik, 19 yıl sonra biyolojik anne ve babasına kavuştu.

Umut Çelik, 19 yıl sonra biyolojik anne ve babasına kavuştu.

FOX'ta ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında Umut Çelik, 19 yıl sonra biyolojik anne ve babasına kavuştuBaba Mehmet Bilenler ve oğlu Mehmet Can Bilenler'in aynı işyerinden evlatlık verilen Umut Çelik ile mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Öldü denildi, başka aileye evlatlık verildi

Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran Umut Çelik, biyolojik anne ve babasına kavuşmak istediğini söyledi. Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki Umut, Çelik ailesi tarafından evlatlık alındığı; kabus dolu günlerin ise kendisini büyüten annesi Remziye Çelik'in ölümüyle başladığı söyledi. Umut Çelik, üvey babası Hasan'ın yeniden evlendiğini, gelinin ise kendisini istemediğini anlattı. 'Büyüten babam, besleme dedi, evden kovdu' açıklaması yapan Umut Çelik program ekibinden biyolojik anne ve babasını bulmasını istedi.

Canlı yayında büyük buluşma

19 yıllık hasret canlı yayında sona verdi, Umut Çelik ailesiyle buluştu. Anne Türkan Bilenler, "Doğum sonrası bebeğimin öldüğü söylendi" derken, baba Mehmet Bilenler ise "Umut'un öldüğüne hiç bir zaman inanamamıştım" dedi.

Böylesi ancak filmlerde olur

Bu kadarı ancak filmlerde olur dedirten detayı ise Umut Çelik ortaya çıkardı. Umut, babası Mehmet ve kardeşi Mehmet Can Bilenler ile aynı mobilyacıda 3 ay çalıştıklarını, mesai arkadaşı olduklarını söyledi. Bu şaşırtan detay ise herkesi hayretler içerisinde bıraktı. - İSTANBUL

19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış
19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış
19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış

YORUMLAR
500
19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı Ece Erken'den Şok Eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu İtirafı Ece Erken'den Şok Eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu İtirafı

Fulya ile Umudun Olsun, Fulya Öztürk, Umut, Ölü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:06 86 yaşındaki Nurten nine piyano kursuna başladı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:23:07. #1.13#
SON DAKİKA: 19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement