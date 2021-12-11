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1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız - Son Dakika

1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız

11.12.2021 10:45
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız

Kastamonu'da off-road tutkunu ve doğasever vatandaş, 1976 model 'Murat 124' otomobiliyle karlı yolları aşarak, yaklaşık 6 saatlik yolculuğun ardından 2 bin 600 rakımlı Ilgaz Dağının zirvesine tırmandı.

Kastamonu'da off-road tutkunu ve doğasever vatandaş, 1976 model 'Murat 124' otomobiliyle karlı yolları aşarak, yaklaşık 6 saatlik yolculuğun ardından 2 bin 600 rakımlı Ilgaz Dağının zirvesine tırmandı. Ilgaz Dağının eşsiz güzelliği karşısında 76 model Murat 124 ile adeta nostaljik bir görüntü oluştu.

Kastamonu'da bir sunta fabrikasında kepçe operatörü olarak görev yapan ve "Keyif Avcısı" olarak bilinen doğasever ve off-road tutkunu Ferhat Salur, kar yağışının ardından her yıl geleneksel hale getirdiği Ilgaz Dağı Hacet Tepesine araçla tırmanma sürüşüne, bu yıl ayrı bir renk kattı. Ferhat Salur, 2 bin 600 rakıma sahip Ilgaz Dağı Hacet Tepesi zirvesine 1976 model 'Murat 124' marka otomobili ile tırmanmaya karar verdi. Hazırlıklarını tamamlayan Ferhat Salur, zorlu parkurlara sahip karlı yolları aşabilmek içinde yanına iki adet Off-Road aracı bulunan arkadaşını aldı. Sabah saatlerinde yola koyulan Ferhat Salur, Murat 124 aracı ile 6 saatlik bir yolcuğun ardından 2 bin 600 rakımlı Ilgaz Dağı Hacet Tepesi zirvesine ulaştı. Zirve tırmanışı tamamlandığında ise Murat 124 ile eşsiz ve doyumsuz güzelliğe sahip Ilgaz Dağının zirvesinde adeta nostaljik bir görüntü yaşandı. Kartpostallık görüntü ve fotoğrafların ortaya çıktığı zirvede, Ferhat Salur aracı ile fotoğraf çektirdi.

"Ilgaz Dağı Hacet Tepesi tırmanışına renk ve heyecan katmak istedik"

Off-road ve doğa sporlarıyla uğraştığını, şehrin fahri gönüllüsü olarak yaptığı etkinliklerle Kastamonu'yu tanıtmayı amaçladığını söyleyen Ferhat Salur, "Ilgaz Dağı Hacet Tepesine bu yıl ilk kez kar düştü. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilk kez yağan kara ayak basmaya gidiyoruz. Ama bu yıl bir farklılık yapmak istedik. Murat 124 aracımızla Ilgaz Hacet Dağına çıkacağız. Kaldığımız yerlerde off-road aracımızla destek olmayı planlıyoruz. Bir heyecan, bir renk katalım istedik bu yıl ilk kar yağışına ayak basmayı. Bizleri zor yollar bekliyor. Zor parkurlar bekliyor" dedi.

"6 saatlik uğraşın ardından yılmadan zirveye ulaştık, mutluyuz"

Yaklaşık 6 saatlik bir uğraşın ardından yılmadan zirveye ulaştıklarını ve bu yüzden mutlu olduklarını belirten Salur, "İlk kar yağışının düştüğü Ilgaz Dağı Hacet Tepe zirvesinde yoğun kar olduğunu biliyoruz. Kar birikintileri var, fırtına olduğunu tahmin ediyoruz. Ama biz zirveye zorlu yolları geçerek ulaştık. 5-6 saatlik bir yoldan sonra 2 bin 589 rakıma ulaştık. Yolda biraz aksiliklerimiz oldu ama zirveye ulaşmayı başardık. 1976 model Murat 124 aracımıza zincir takarak karlı yolları aştık, bazı yerlerde aracımız kaldı, o zamanlarda da off-road aracımızla çekmek zorunda kaldık. Sonunda yılmadan zirveye ulaştık, mutluyuz" diye konuştu.

" Türkiye'de bir ilk olsun diye 1976 model Murat 124 aracımızla Ilgaz Dağına çıkalım istedik"

Türkiye'de bir ilk olsun diye 1976 model Murat 124 araçlarıyla Ilgaz Dağı Hacet Tepesine çıkmak istediklerini anlatan Salur, şöyle konuştu:

"Biz, her yıl off-road araçlarıyla kar yağdığında zirveye çıkıyorduk. Bu yıl da kendimize bir farklılık oluşturalım istedik. Türkiye'de bir ilk olsun diye 2 bin 589 rakımlı Ilgaz Dağı Hacet Tepesine 1976 model Murat 124 aracımızı çıkaralım diye düşündük. O yüzden böyle bir girişimde bulunduk ve bunda da gayet başarılı olduk." - KASTAMONU

1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Türkiye, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız - Son Dakika
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