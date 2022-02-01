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1979 model klasik otomobil, bahçe duvarı yıkılınca vinçle çıkarıldı - Son Dakika

1979 model klasik otomobil, bahçe duvarı yıkılınca vinçle çıkarıldı

01.02.2022 16:49
1979 model klasik otomobil, bahçe duvarı yıkılınca vinçle çıkarıldı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibinin vefatı sonrası kullanılmayan ve orijinalliğini koruyan 1979 model Murat 131 marka otomobili satın aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibinin vefatı sonrası kullanılmayan ve orijinalliğini koruyan 1979 model Murat 131 marka otomobili satın aldı. Bahçeden unutulan 43 yıllık klasik otomobil, bahçe duvarı yıkılınca vinç yardımıyla taşındı.

Tire ilçesinde 1979 yılında İbrahim Kayalıer tarafından sıfır olarak alınan Murat 131 marka otomobil, sahibinin vefatından sonra evin bahçesinde uzun yıllardır kullanılmadan duruyordu. Henüz 62 bin kilometredeyken evin bahçesine kapatılan ve orijinalliğini koruyan araç, sanayide esnaflık yapan ve klasik otomobil tutkunu olan Hasan Karadişoğlu'nun dikkatini çekti. Hiçbir sorunu olmayan araç için girişimlere başladı. İbrahim Kayalıer'in 80 yaşındaki eşi Akile Kayalıer ile görüşen Karadişoğlu, hatıranın kıymetini bileceğine söz vererek aracı satın aldı.

Duvar yıkılınca vinçle çıkarıldı

Satışın ardından 43 yaşındaki klasik otomobil, bulunduğu bahçenin kapısından çıkarılacakken bahçe duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasının ardından otomobil vinç çağırılarak dışarıya taşındı. Çekiciye yüklenen otomobil, restorasyon işlemleri için sanayiye götürüldü.

Orijinalliği bozulmadan restore edilecek

Karadişoğlu, restorasyonun ardından aracı iş yerinde sergileyeceğini belirterek şöyle konuştu: "1979 model bir araç bulduk. Boyasız, kazasız, hatasız. İlk sahibinden bir araç. Biz zaten bu işlerle uğraşıyoruz. Klasik araba tutkunuyuz. Akile teyzemizle konuştuk aracı satın aldık. Tam aracı evden çıkaracakken bahçe duvarı yıkıldı. Aracı kapıdan çıkaramadığımız için vinç yardımıyla kaldırarak çıkarttık. Aracın en büyük özelliği 1979 senesinden bu yana orijinal kalması. Kilometresi 100 bini devirmemiş. Şu an 62 bin kilometrede. Aracı buradan çıkardıktan sonra restorasyona sokacağız. Tabii ki bunu orijinalliğini bozmadan yapacağız. Daha sonra bu aracı sergileyeceğiz." - İZMİR

1979 model klasik otomobil, bahçe duvarı yıkılınca vinçle çıkarıldı
1979 model klasik otomobil, bahçe duvarı yıkılınca vinçle çıkarıldı
1979 model klasik otomobil, bahçe duvarı yıkılınca vinçle çıkarıldı
1979 model klasik otomobil, bahçe duvarı yıkılınca vinçle çıkarıldı

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Otomobil, Tragger, İzmir, Bahçe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 1979 model klasik otomobil, bahçe duvarı yıkılınca vinçle çıkarıldı - Son Dakika


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