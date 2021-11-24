20 yıl sonra öğretmenleri ile buluştular - Son Dakika

Düzce(İHA) – Düzce'de gençlik merkezi öğrencileri, öğretmenler günün dolayısıyla unutulmaz bir sürprize imza attı. Öğrencilerini karşılarında gören öğretmenler gözyaşlarını tutamadı.

Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi idarecileri ve gençler, öğretmenler günü dolayısıyla unutulmaz buluşmaya imza attı. Gençlik Merkezi idareci ve gençleri, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli idarecilerin hayatlarında iz bırakmış öğretmenleri bularak bir araya getirdi. Birbirlerini gören öğretmen ve öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Uzun uzun sohbet eden öğretmenler ve öğrencileri, hem okul dönemlerine ait anılarını paylaştılar hem de öğrenciliklerinden sonraki dönemlerini anlattılar. Gençlik Merkezi gençleri tarafından hazırlanan pastayı da öğretmenler hep birlikte kestiler.

Programda öğretmenler 20 yıl sonra hatırlanmaktan dolayı mutlu olduklarını, öğrencilerinin hayatlarında iz bırakmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, öğrencilerine teşekkür ettiler.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, "Gençlik Merkezimizin 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla yaptığı programa katıldık. Biz burada bir program olacağını biliyorduk ama böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Sağ olsun arkadaşlarımız benim ve şube müdürlerimizin anılarında olan bazı öğretmenlerimizi ve yakınlarını getirmişler. Bende burada ailemin tamında emeği olan 5 yıl öğretmenliğimi yapan ve geleceğimi, hedeflerimi çizmeme yardımcı olan geçtiğimiz yıllarda vefat eden ilhan Ozan öğretmenimin eşi ve kızı ile bir araya geldik. Onlarla burada buluştuk. Duygusal bir ortam oldu. Çok duygulandık, yakın zamanda bu kadar duygusallaştığımı hatırlamıyorum" ifadelerinde bulundu.

Program öğretmenlere veriler çiçeklerle son buldu. - DÜZCE