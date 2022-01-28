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21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti - Son Dakika

21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti

28.01.2022 17:17
21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti

1984 yılında teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve 21 yıl gazi olmak için mücadele veren Lokman Kurt, 58 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

1984 yılında teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve 21 yıl gazi olmak için mücadele veren Lokman Kurt, 58 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Kurt, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Devlet Övünç Madalyası' ile ödüllendirilmişti.

Hakkari'de 1984 yılında askerlik görevini yaptığı esnada askeri malzeme bıraktığı karakoldan konvoy halinde dönerken PKK'lı teröristlerce pusuya düşürülerek yaralanan Lokman Kurt, bir takım girişimlerin ardından 2015 yılında gazilik unvanına aldı. Gazilik unvanının ardından Devlet Övünç Madalyası içinde başvuruda bulunan Kurt'a geçtiğimiz sene yani gazi olduktan 37 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.

Vefat eden gazi bir ay önce korona virüse yakalandı

Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Belediye Meclis Üyeliği de yapan Kurt'un geçtiğimiz bir ay önce korona virüse (Covit-19) yakalandı. Kurt tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken yaklaşık 10 günden bu yana evinde olduğu ve önceki gün ateşlenmesi üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bir kez daha tedavi altına alınan Kurt'un böbreği başta olmak üzere bir çok organının iflas etmesi üzerine dün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazinin cenazesi askerlerin omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı

Kurt için Paşa Caminde askeri cenaze töreni düzenledi. Törene Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Boztepe, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Halit Gülten, İl Genel Meclis Başkanı Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı, milletvekililer ve askeri erkan katıldı. Kurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Kurt'un cenazesinin Kocatepe Asli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti
21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti
21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti
21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti
21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti

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Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Karahisar, Hakkari, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 21 yıl gazilik mücadelesi veren Lokman Kurt hayatını kaybetti - Son Dakika
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