22 çift, 22.02.2022 Edirne Günü'nde "evet" dedi - Son Dakika
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22 çift, 22.02.2022 Edirne Günü'nde "evet" dedi

22.02.2022 15:24
22 çift, 22.02.2022 Edirne Günü'nde "evet" dedi

Edirneliler için özel bir gün olan ve halk arasında Edirne günü olarak bilinen 22.02.2022 tarihine nikahını denk getiren 22 çiftin nikahı kıyıldı.

Edirneliler için özel bir gün olan ve halk arasında Edirne günü olarak bilinen 22.02.2022 tarihine nikahını denk getiren 22 çiftin nikahı kıyıldı.

Edirne'nin düşman işgalinden Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü ve 22 plakaya sahip olan kent için çok özel bir tarih olan ayrıca halk arasında Edirne günü olarak bilinen 22.02.2022 tarihinde nikahlarını kıydırmak için aylar öncesinden belediyeye müracaat eden çiftler, Edirneliler için özel bir gün olan bu tarihte mutluluğa "evet" demek için bugün nikah masasına oturdu. Evlilik tarihlerini unutulmaz ve özel kılmak için müracaatta bulunan 22 çiftin nikahı Edirne gününde kıyıldı. Evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftler, rakamsal olarak özel bir günde nikahlarının kıyılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi. - EDİRNE

22 çift, 22.02.2022 Edirne Günü'nde evet dedi
22 çift, 22.02.2022 Edirne Günü'nde evet dedi

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Evlilik, Edirne, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 22 çift, 22.02.2022 Edirne Günü'nde 'evet' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 22 çift, 22.02.2022 Edirne Günü'nde "evet" dedi - Son Dakika
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