22'nci Ulusal Çocuk Forumu, 162 çocuk temsilcinin katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika

Ulusal Çocuk Forumları 81 İl Çocuk Hakları Komitelerinden 1 kız ve 1 erkek olmak 162 çocuk temsilci ile "Dijitalleşen Dünyada Çocuk" teması ile gerçekleşti. Her yıl kutlanan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yeni dönem Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri, Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a bildirdi.

Türkiye'de 81 ilde yapılandırılan İl Çocuk Hakları Komitesi, her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Ulusal Çocuk Forumları düzenlemektedir. Bu yıl, 22'nci Ulusal Çocuk Forumu Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlendi. "Dijitalleşen Dünyada Çocuk" teması ile gerçekleşen toplantıda, 22'nci Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'ni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis ve 81 İl Çocuk Hakları Komitelerinden gelen 1 kız ve 1 erkek olmak üzere 162 temsilcinin bulunduğu salonda açıklandı. Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri olan Nurten Erdihan ve Emirhan Keskin, Dijitalleşen kültür ve dil, çevrim içi dünyada haklar, çevre ve e-atık, eğitim teknolojileri konularındaki çalışmalarını sonuç bildirgesinde açıkladıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ve UNICEF Temsilcisi Dominicis'e çiçek taktim edildi.

"Dijitalleşen dünya ile alakalı başlıklara çalışmışsınız"

22'nci Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesinde belirlenen başlıkları dikkatle dinlediğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Öncelikle gayet güzel tespitler yapmışsınız. Dijital dünya ile alakalı hemen hemen bütün başlıkları çalışmışsınız ve çok güzel öneriler var. Bizim bakanlığımızla alakalı yapılması gereken kısımları, diğer ilgili bakanlıklarımızla çalışmamız gereken başlıkları da onlara ulaştırarak birlikte bir iş birliği oluşturarak inşallah bu önerileri hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA