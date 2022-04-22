23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde

22.04.2022 14:07
23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan'da tüm çocukları buz pistine davet ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan'da tüm çocukları buz pistine davet ediyor. Üstüne üstlük, buzda kaymanın keyfini doyasıya sürmeleri için katılacakları seanslardan da ücret talep edilmiyor.

Zeytinburnu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm çocukları Zeytinburnu Buz Pisti'nde doyasıya eğlenceye davet ediyor. 23 Nisan Cumartesi günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında buz pistini ziyaret eden 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara kayak seansları ücretsiz olarak verilecek. Minikler, eğitmen hocalar eşliğinde 40 dakika boyunca pistte kalarak buzda kaymanın keyfine varacaklar. - İSTANBUL

23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde
23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde
23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde

YORUMLAR
500
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı Ağlayarak gitmeyi reddettikleri hastanede bakın ne sürprizle karşılaştılar Ağlayarak gitmeyi reddettikleri hastanede bakın ne sürprizle karşılaştılar

Ulusal Egemenlik, Zeytinburnu, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:15:22. #1.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement