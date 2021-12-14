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29 ülkeden öğrenci aynı ilkokulda eğitim görüyor - Son Dakika

29 ülkeden öğrenci aynı ilkokulda eğitim görüyor

14.12.2021 14:06
29 ülkeden öğrenci aynı ilkokulda eğitim görüyor

Fatih'teki İskenderpaşa İlkokulu'nda 207 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor.

Fatih'teki İskenderpaşa İlkokulu'nda 207 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. ABD'den Somali'ye kadar 29 farklı milletten öğrencinin bulunduğu okulda, toplam bin 63 öğrenci eğitim alıyor.

Farklı medeniyetlere ev sahipliği İstanbul'da birçok milletten insan yaşıyor. Fatih ilçesindeki İskenderpaşa İlkokulu'nda ise eğitim gören toplam bin 63 öğrencinin yaklaşık yüzde 20'sini yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. 29 farklı ülkeden öğrencinin eğitim aldığı ilkokulda 96'sı erkek, 111'i kız toplam 207 yabacı öğrenci bulunuyor. Çocukların birbirlerinden çok şey öğrendiğini söyleyen İskenderpaşa İlkokulu Müdürü Burhan Feyzoğlu, "Okulumuzda bin 63 öğrenci var. Bunun 207'si yabancı öğrenci, 96'sı erkek, 111'i kız öğrenciden oluşuyor. Bizim için öğrencilerimizin farklı ülkelerden gelmesi çok problem değil. Sadece Türkçe bilmedikleri için derslerde zorlanıyorlar. Öğretmenlerimiz onların anlayabileceği seviyede ders anlatmaya gayret ediyorlar. Bizim okulumuzda yabancı öğrenci, Türk öğrenci diye bir ayrım yok. Yabancı öğrenci olmasından dolayı Türk öğrencilerimiz daha mutlular. Çünkü onlar farkındalık oluşturuyorlar. Kendilerine ait yöresel farklılıkları bizim öğrencilerimize aktarıyorlar ve eğitim öğretim daha güzel bir şekilde devam ediyor. Bu kadar yabancı öğrenci olmasının nedeni bence Aksaray'ın İstanbul'un merkezinde olması. Çeşitli ülkelerden İstanbul'a gelen insanların ilk geldiği yer burası. Bu semt çok göç aldığı için yabancı öğrenci sayımızda o yüzden fazla. Fatih'te yabancı öğrencilerin en fazla olduğu okul biziz. 29 ülkeden öğrencimiz olduğuna göre diğer okullarda böyle bir farklılık olacağını sanmıyorum" dedi.

Somali'den gelen ve okulunu çok sevdiğini belirten Umulkheır Osman Ali, "8 yaşındayım, 2. sınıfa gidiyorum. 2 yıl önce İstanbul'a geldik babam başka ülkede çalışıyor. Annem İstanbul'da temizlik işi yapıyor. Okulumu, arkadaşlarımı seviyorum, en çokta İngilizce dersini seviyorum. Yabancı arkadaşlarla konuşmak çok eğlenceli" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla çok eğlendiğini vurgulayan Abdolsalam Sarı, " İran'dan geliyorum. Sınıfımı, öğretmenimi ve sıra arkadaşım Ali Osman'ı çok seviyorum. Eğleniyoruz, bahçede oynuyoruz. Beden dersine çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkçe'yi öğretmeninden öğrenen Mesud Elhalaf, "10 yaşındayım İran'dan geliyorum. Herkes çok iyi. Arkadaşlarımla oynamayı ve öğretmenlerimi seviyorum. Türkçeyi biraz öğretmenimden öğrendim sonra annemden öğrendim. Büyüyünce polis olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Büyüyünce doktor olmak isteyen Munisa Indamınova, "8 yaşındayım, 2. sınıfa gidiyorum, Tacikistanlıyım. Arkadaşlarımla çok oynuyorum, öğretmenlerimi de çok seviyorum. En sevdiğim derste hayat bilgisi o derste çok eğleniyorum. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum" dedi. - İSTANBUL

29 ülkeden öğrenci aynı ilkokulda eğitim görüyor
29 ülkeden öğrenci aynı ilkokulda eğitim görüyor
29 ülkeden öğrenci aynı ilkokulda eğitim görüyor
29 ülkeden öğrenci aynı ilkokulda eğitim görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Somali, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 29 ülkeden öğrenci aynı ilkokulda eğitim görüyor - Son Dakika


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