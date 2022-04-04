3,5 yaşında 12 ameliyat geçiren Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
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3,5 yaşında 12 ameliyat geçiren Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor

04.04.2022 22:44
3,5 yaşında 12 ameliyat geçiren Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor

Zonguldak'ta 13'nci ameliyatına girmek için gün sayan 3,5 yaşındaki Eylül Uyan beyin tümörü, hidrosefali teşhisinin de konulmasıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Zonguldak'ta 13'nci ameliyatına girmek için gün sayan 3,5 yaşındaki Eylül Uyan beyin tümörü, hidrosefali teşhisinin de konulmasıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Döndü Uyan'ın 3,5 yaşındaki kızı Eylül'e doğuştan sonra 10 gün sonra hidrosefali teşhisi konuldu. Eylül, bugüne kadar geçirdiği 12 ameliyat ile beyinde tümör teşhisi ve epilepsi hastalığa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Kızının hastalığının ilerlemesi üzerine gözlerini kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya kaldığını ifade eden Döndü Uyan, doğumdan sonra hayatının büyük bir kısmını hastane geçirdiğini ve kızının 12 kez ameliyat masasına yattığını söyledi.

Evde daha rahat hareket edebilmek için engelli puset arabası ile kasları güçlendirmek için titreşimli egzersiz aleti ihtiyaç duyduklarını ifade eden anne Döndü ve baba Kadir Uyan, tedavi için kızlarını İstanbul'da özel bir hastaneye götürdü. Aile, muayeneyi gerçekleştiren doktorun "Ayda bir Kök hücre tedavi uygularsak, ileride bu çocuk sağlığına kavuşur" demesiyle yeniden umutlandı.

Görüştükleri doktorların, tedavinin sürdürülebilmesi için evde kasların güçlendirmesi için titreşimli egzersiz aletine gereksinim duyulduğunu ifade ettiğini aktaran Kadir Uyan şöyle dedi:

"Kızım henüz 3.5 yaşında. Kas erimesi yaşıyor, gelişimsel bozukluğu var. Dişleri söküldü, organlar birbirine yapışıyor. Kızım fizik tedaviler ve özel eğitimler sayesinde boynunu 3 saniye bile olsa sabit tutabiliyor. Parmaklarını oynatabiliyor. ve inanıyorum ki kızım yürüyecek ve konuşacak". - ZONGULDAK

3,5 yaşında 12 ameliyat geçiren Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor
3,5 yaşında 12 ameliyat geçiren Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor
3,5 yaşında 12 ameliyat geçiren Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor
3,5 yaşında 12 ameliyat geçiren Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor

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Zonguldak, Epilepsi, Tümör, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3,5 yaşında 12 ameliyat geçiren Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika


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