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"3 Aralık Fark Yok Sevgi Var" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"3 Aralık Fark Yok Sevgi Var" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu

03.12.2021 17:58
"3 Aralık Fark Yok Sevgi Var" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde Beyoğlu Sanat Galerisi'nde açılan "Fark Yok Sevgi Var" sergisi sanatseverlerle buluştu.

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde Beyoğlu Sanat Galerisi'nde açılan "Fark Yok Sevgi Var" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Özel gereksinimli bireylerin, sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişiyi çektiği fotoğraflar, "3 Aralık Fark Yok Sevgi Var" projesi kapsamında açılan sergi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu. Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ve Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile bir araya gelen özel bireyler, 2 ay boyunca fotoğraf eğitimi aldı ve birçok tanınmış kişinin fotoğrafını çekti. 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde Beyoğlu Sanat Galerisinde açılan sergide, özel bireylerin çektiği fotoğraflar yer aldı.

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğin de bir hafta sergilenecek olan proje için Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Levent, Zahide Yetiş, Kadir Doğulu, Merih Demiral ve Cem Öğretir gibi pek çok ünlü isim engelli bireylere destek için kamera karşısına geçip poz verdi. Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişi ile otizmli bireyler ve aileleri katıldı.

"Fark yok diyoruz çünkü hepimiz bu toprağın çocuklarıyız"

Özel sergiye hem ev sahipliği yapan hem de sergi için kamera karşısına geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Çocuklar bizim çocuklarımız. Her birinin isimleri bizim gönlümüzde. Yüzleri hafızalarımızda. Fark yok diyoruz çünkü hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Bugün yaşamımızda özellikle engelli kardeşlerimizin yaşadığı bir takım zorluklar var. Bizim yerel yöneticiler olarak üzerimize aldığımız sorumluluk bu engellerin kaldırılması. Sevgi varsa engel yoktur diyoruz, sevgiyle bütün engelleri aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Kendisinin fotoğrafını çeken ve birlikte vakit geçirdiği Emir hakkında konuşan Başkan Yıldız, "Emir hakikaten hoş, güzel ve sevgi dolu bir çocuk. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldik ve beraber fotoğraf çektirdik çok çok sıcak ortamlarda. Kendilerine has duygularını paylaşma imkanı oldu. Hepsinin yüreği sevgi dolu. Bizler de o sevgiden ne kadar nasiplenebiliyorsak" ifadelerini kullandı.

"Onların toplumda kabul görmeye, hoş görülmeye, empati yapılmaya ve önlerindeki engellerin kaldırılmasına ihtiyaçları var"

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Gökçe ise, "Fark yok sevgi var projemizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle otizmli, serebral palsili, down ssendromlu ve diğer zihinsel engelli gruptan olan çocuklarımızla birlikte fark yok sevgi var dedik. Neden fark yok sevgi var diyoruz? Çünkü bizim çocuklarımızın diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Sadece onların toplumda kabul görmeye, hoş görülmeye, empati yapılmaya ve önlerindeki engellerin kaldırılmasına ihtiyaçları var. TODEV bu yıl 25. Yılını kutluyor. Projemizle de bunu taçlandırdık. Beyoğlu belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti projemiz. 25 tane otizmli ve diğer engelli gruplarından olan çocuklarımız projeye katkı sundular. Biz bağış toplamak yerine birebir iş dünyası, futbol dünyası ve diğer gruplardan olan bireylerin çocuklarımıza birebir temas etmesini ve ailelerimizi dinlemesini istediğimiz için bir araya getiriyoruz. Yani sadece bir resimden ibaret değil birlikte 1 saat kadar vakit geçiriyorlar. Katılım için bütün katılımcılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Sergide sağlık çalışanları için bir de resim çizmiş olan Mehmet Mesut Uygun, "Bu resmi ben geçen sene korona virüsün fazla olduğu zamanlarda çizdim. Ben hiç yakalanmadım çok şükür. Bu resmi sağlık çalışanları için, onlara teşvik olması için çizdim" cümleleri ile kendini ifade etti. - İSTANBUL

Beyoğlu, Türkiye, Engelli, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel '3 Aralık Fark Yok Sevgi Var' sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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