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3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika

3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

03.01.2022 11:00
3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik hizmet verdiği bakımevleri, 2021 yılında 3 bin 373 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik hizmet verdiği bakımevleri, 2021 yılında 3 bin 373 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2021 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkanın sağlandığı merkezde 9 bin 954 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

3 bin 373 hayvana sıcak yuva

2021 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası ve Mobil Kısırlaştırma Aracı sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 10 bin 723 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken 3 bin 373 sokak hayvanı sahiplendirildi. - KOCAELİ

3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu
3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu
3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Kandıra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika


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