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3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açtı, babasının kullandığı arabanın altında ezilerek öldü - Son Dakika

3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açtı, babasının kullandığı arabanın altında ezilerek öldü

28.12.2021 22:36

3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açtı, babasının kullandığı arabanın altında ezilerek öldü Babasının kazara otomobille ezdiği 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açarak atladı.

3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açtı, babasının kullandığı arabanın altında ezilerek öldü

Babasının kazara otomobille ezdiği 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açarak atladı. Arabanın altında kalan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seçğin çocuklarını alıp arabaya bindirerek eve doğru ilerledi. Arka koltukta oturan Seçğin'in iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Cemre Seçğin, kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden atladı. Çocuğunun arabadan düştüğünü görmeyen baba, fark etmeden çocuğunu ezdi. Hareketsiz şekilde yere yatan çocuk ihbar üzerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yaşında olan Cemre Seçğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açtı, babasının kullandığı arabanın altında ezilerek öldü
3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açtı, babasının kullandığı arabanın altında ezilerek öldü
3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açtı, babasının kullandığı arabanın altında ezilerek öldü

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Kuşadası, Aydın, Ölü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açtı, babasının kullandığı arabanın altında ezilerek öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açtı, babasının kullandığı arabanın altında ezilerek öldü - Son Dakika
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