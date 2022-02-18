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30 aracı sevgilisi için yan yana dizip evlilik teklifi yaptı - Son Dakika

30 aracı sevgilisi için yan yana dizip evlilik teklifi yaptı

18.02.2022 00:20
30 aracı sevgilisi için yan yana dizip evlilik teklifi yaptı

Karabük'te arkadaşlarına ait yaklaşık 30 aracı yan yana getiren bir genç üzerlerine tek tek harflerle "Benimle evlenir misin?

Karabük'te arkadaşlarına ait yaklaşık 30 aracı yan yana getiren bir genç üzerlerine tek tek harflerle "Benimle evlenir misin?" yazdırıp sevdiği kıza sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti.

Karabük'te haddehanede çalışan Serkan Müftüoğlu, sevdiği kız Özge Yüce için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Müftüoğlu, arkadaşlarının yardımıyla Aydınlıkevler Mahallesinde yaklaşık 30 aracı yan yana getirerek tek tek harflerle "Benimle evlenir misin?" yazısını oluşturdu. Gezme bahanesiyle organizasyonun gerçekleştirildiği alana getirilen genç kız evlilik teklifi sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı. Araç sesleri arasında diz çöken Müftüoğlu, kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifine "Evet" cevabını aldı. Çiftin bu mutlu anlarına ilk desteği alkış ve konfetilerle arkadaşları verdi. - KARABÜK

30 aracı sevgilisi için yan yana dizip evlilik teklifi yaptı

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Karabük, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 30 aracı sevgilisi için yan yana dizip evlilik teklifi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 aracı sevgilisi için yan yana dizip evlilik teklifi yaptı - Son Dakika
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