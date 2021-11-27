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4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi - Son Dakika

4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi

27.11.2021 14:24
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi

Antalya'da 4 katlı bir apartmanın balkonundan konteynıra atılmaya çalışılan çöpler, dut ağacını çöplüğe çevirdi.

Antalya'da 4 katlı bir apartmanın balkonundan konteynıra atılmaya çalışılan çöpler, dut ağacını çöplüğe çevirdi. Ağacın dallarında takılı kalan çöp poşetleri görenleri şaşkına çevirirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde yan yol kenarındaki 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan çöpler, ağaç altındaki konteynıra atılmaya çalışılıyor. Konteynıra atılamayan çöpler dut ağacının dallarında asılı kaldı. Onlarca çöp poşeti zamanla ağacın üzerinde birikti. Bir poşet çöpün otobüs durağının üzerinde olduğu da görüldü. Balkondan konteynıra çöp atmaya çalışan kişinin bu davranışlarından dolayı ağaçta görüntü kirliliği oluştu. Bu manzaraya aldırmadan bazı vatandaşların ağacın altındaki durakta otobüs beklemeye devam ettikleri gözlemlendi. Çöpten dilek ağacına dönen manzaraya bina sakinlerinden Fikriye Tüz ve bölgeden okula giden öğrenciler tepki gösterdi.

"Vatandaş sosyal medyadan tepkisi"

Bir vatandaş ise gördüğü manzarayı cep telefonu kamerası ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Vatandaş, "Antalya'da çöp tenekesine inmeye üşenen vatandaş çöpleri ağacın üstüne balkondan atmış. Durağın üstünde de var çöp. Maalesef bu çöpün altında oturan bir vatandaş, yazık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Dilek ağacı diyoruz"

Bina sakini Fikriye Tüz, "Bu manzara karşısında ağaca dilek ağacı demeye başladık. Üstteki komşumuz yapıyor, kendisini çok uyardık ama bir sonuç alamadık. Hala atmaya devam ediyor. Sadece ağaca değil, yola otobüs durağının üstüne de çöp poşetlerini atıyor. Bizi dinlemiyor. Uyarılarımıza, 'Ya görmedim ya da ben atmadım' diyor. Hemen içeri gidiyor. Bir attığı çöp yoldan geçen kişinin kafasına geliyordu. O kişi bağırdı' Ben atmadım' dedi" diye konuştu.

Çöpler nedeniyle ağacın çöpten dilek ağacına dönmüş gibi olduğunu dile getiren Tüz, "Tembellikten aşağı inmiyor, oradan atıyor dik şekilde. Kötü bir görüntü rahatsız oluyoruz. Ama şahıs anlamıyor" diye konuştu.

Bölgeden okula gidip gelen bir öğrenci ise, 2Her gün bu yoldan okula gidiyorum. Bu manzara ile karşılaşıyoruz. Ağacın altında çöp kutusu var oraya atmak yerine, ağacın üstüne atılmış çöpler. Poşetleri çöp kutusuna atsalar ne olur ki. Ağacı dilek ağacı gibi yapmışlar. Otobüs durağının üzerinde de poşet var. Bir zahmet inip çöplerini kutuya atsınlar" dedi.

"Yapılmaması gereken bir davranış"

Arda Dede ise çöplerin binadan atıldığını belirterek, "Ev çöp kutusuna da yakın. Yapılmaması gereken bir davranış. Ağaç çöplükten başka bir şey değil. Üzülüyorum ağaca yazık. Atan kişiyi görsem uyaracağım ama denk gelmiyor. Çöpünü kutuya atsın" diye konuştu. - ANTALYA

4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi

Muratpaşa, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi - Son Dakika
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