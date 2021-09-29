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4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor - Son Dakika

4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor

29.09.2021 10:47
4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop'ta 46 yaşındaki Kemal Hızarcı, 28 yıldır 4 metrekare dükkanında eski ve bozulan saatleri tamir ederek kaybolmaya yüz tutmuş zanaatını sürdürüyor.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta 46 yaşındaki Kemal Hızarcı, 28 yıldır 4 metrekare dükkanında eski ve bozulan saatleri tamir ederek kaybolmaya yüz tutmuş zanaatını sürdürüyor.

Mesleğin her geçen gün unutulduğunu belirten Kemal Hızarcı, teknoloji saate girmeden önce işlerinin iyi olduğunu, giderek düşüş yaşadıklarını belirtti. Elektronik saatlerin ve sahtelerinin yoğunlukta olduğunu belirten Hızarcı, ara ara 60-70 yıllık mekanik saatlerde geldiğini ve bunları da tamir edebildiğini belirtti.

Kemal Hızarcı, "Ben askerden sonra bu mesleğe başladım. Daha önce direkt İstanbul'da dükkan açtım. 28 yıldan beri bu işi yapıyorum. Saat tamiri eskiden daha çoktu. Sinop'ta 4-5 tane saatçi vardı şimdi 1-2 tane saatçi var. Saatçilik mesleği bitmiş durumda. Saat satan çok tamiri yapan yok. Eski mekanik saatlerden de anlarım. Severek yaptığım bir meslek. 4-5 metrekare bir yerdeyim 20 yıldan beri. İstanbul'da da yine küçük bir dükkan vardı. Orada bir 8 yıl çalıştım. Sonra memleketim Sinop'a geldim" dedi.

Yaptığı işlerden bahseden Hızarcı, "Kaliteli saatler de var Çin malları da çok var. Bir de kaliteli saatlerin sahteleri de var. Orijinale yakın saatlerde üretiliyor. Bire bir orijinal gibi yapılmış. Ama içi başka. Onları da tamir yapıyoruz. Çin mallarının tamirleri olmasa da içlerini değiştiriyoruz. Mekanik değişiyor. O şekilde tamiri oluyor. Mekanik saatlerden çok geliyor. Pillilerden de gelen var. Saat camı, kordonu, tamir değişimi olanlar oluyor. Bu şekilde devam ediyor meslek. Tabi eskiye bakarak biraz daha düşük" diye konuştu.

Eski saatlerinde tamirini yaptığını söyleyen Hızarcı, "Tarihi saatlerde var. 1960'ların saatleri 70 yıllık 80 yıllık saatlerin geldiği oluyor. Eski saatleri çalışır hale getirebiliyorum. Gaziantep'ten, İstanbul'dan bazı parçaları temin ediyorum. Tamir edip eski aynı haline getiriyoruz. İşlerimiz orta. Ancak masraflarımızı çıkarıyoruz. Eskiden saat herkeste vardı. Şimdi cep telefonlarının saatleri olduğu için işte düşüş oldu. Az kişi geliyor yine Allah'a şükür" şeklinde konuştu. - SİNOP

4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor
4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor
4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor
4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor
4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor
4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor - Son Dakika


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