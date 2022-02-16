Üye Girişi
4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor - Son Dakika

4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor

16.02.2022 09:52
4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor

Sivas'ta yaşayan Erol Açıl, 4 metrekarelik dükkanında üç kuşaktır unutulmaya yüz tutmuş olan çubukçuluk mesleğini yaşatıyor.

Sivas'ta yaşayan Erol Açıl, 4 metrekarelik dükkanında üç kuşaktır unutulmaya yüz tutmuş olan çubukçuluk mesleğini yaşatıyor.

Sivas kent merkezinde dedesi ve babasının yanında çırak olarak işe başlayan 65 yaşındaki Erol Açıl, Çubukçuluk mesleğini 50 yıldır sürdürüyor. Açıl, Tokat-Erzincan- Kars ve Ağrı yörelerinden temin edilen germişek, karamuk ve gürgen ağaçlarından elde edilen çubuklarla; lüleli, topcık başlı, yanma başlı, ufak lüleli ağızlık, arabalı ağızlık gibi çeşitli adların olduğu çubuklar ve ağızlık yapıyor. Erol Açıl, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte talebin azaldığı ve bitme noktasına gelen mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Usta Erol Açıl, mesleğini çok sevdiğini ve ölene kadar bırakmayacağını söyledi.

"Bir ağızlık en az 15 defa elden geçiyor"

Açıl, çubukçuluk mesleğini ölene kadar devam ettireceğini söyleyerek, "Yapmış olduğumuz iş dede mesleğimizdir. 65 yaşındayım rahmetli dedem 90 yaşında rahmetli oldu. Babam 60 yaşında rahmetli oldu. Bu mesleği 100 yılı aşkındır sürdürüyoruz. Aslında Çubukçuluk diyorlar ismine. Kalem, kalemlik yapıyorduk şuanda da baston yapıyoruz. 65 yaşındayım kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Germişek ağacından yapıyoruz. Bir ağızlık ya da kalem en az 15 defa elden geçiyor. İşlemesi, kesmesi, boyaması, zımparası. Şuanda 3 kişi bu mesleği yapıyoruz. Bu iş geçim için yapılmaz çünkü şuanda hayat şartlarımız çok ağır. Ben bu işte 3 tane adam yetiştirdim üçü de bıraktı. İnsanlarda hediyeleşme kalmadı. Bizim işte hediyelik olduğu için bizim işimizde düştü. Bu işin içinde büyüdüğümüz için yaptığım her işten zevk alıyorum. Sevmesem bu işi yapmam. Rabbim bedenen sağlık verdiği sürece yapmayı düşünüyorum. Sanat bırakılmaz. Sanat öldüğün zaman bırakılır" dedi. - SİVAS

4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor
4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor
4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor
4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor
4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor
4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor
4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor
4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor

YORUMLAR
500

Erzincan, Sivas, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
09:33 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra neden Bora ile birlikte hareket etti?
09:31 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ın davetiyelerini bile hazırladı: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni açıklanacak
09:23 Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için toplantı bugün yapılacak!
09:16 Masumlar Apartmanı dün neler oldu? Gülben hangi sırrı öğrendi?
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
09:06 Baba dizisinde ilk bölümde neler oldu? Emin ve ailesinin hayatları nasıl değişiyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:02:12. #1.13#
SON DAKİKA: 4 metrekarelik dükkanda bir kültürü yaşatıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement