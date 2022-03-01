4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor

01.03.2022 11:14
4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor

Geleneksel 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması, bu yıl 'Turist Gözüyle Kocaeli' temasıyla düzenlenecek.

Geleneksel 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması, bu yıl 'Turist Gözüyle Kocaeli' temasıyla düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile 'Turist Gözüyle Kocaeli' temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. 11. kez düzenlenecek yarışma ile kente ait bir görsel bellek oluşturup fotoğraf sanatına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 13 Kasım Pazar Günü olarak belirlendi.

Ulusal yarışmada; mavi bayraklı plajları, 2500+kilometre doğa turizm parkurları, kültürel zenginlikleri, geçmişten günümüze gelen tarihi, festivalleri, fuarları, zengin biyo çeşitliliğiyle dört mevsim turizm şehri olan Kocaeli'nin turizm değerlerinin belgelenmesi hedefleniyor. Yarışmanın kategorileri de tüm bu unsurları kapsayacak şekilde belirlendi. Katılımcılar, 'Kocaeli'de Doğa ve Manzara', 'Kocaeli'de Yerel ve Kültürel Yaşam' ile 'Kocaeli'de Tarih' olmak üzere 3 kategoride yarışacak.

Her kategoride birinci 10.000 TL, ikinci 7.500 TL, üçüncü 5.000 TL para ödülü kazanırken, yine her kategori de 2.000 TL ödülü olan 2 mansiyon verilecek. Sergileme ve satın almalar ise 350 TL olacak.

Dört Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına bu yıl büyükşehir özel ödülü eklendi. Her kategori için 1 adet verilecek Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü, 2.500 TL olarak belirlendi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
'Kılıçarslan', Kocaeli Şehir Tiyatroları sahnesinde prömiyer yaptı 'Kılıçarslan', Kocaeli Şehir Tiyatroları sahnesinde prömiyer yaptı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden STK'lere 5 milyon liralık destek Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden STK'lere 5 milyon liralık destek Bursa Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine büyük destek Bursa Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine büyük destek

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kocaeli, turist, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
11:05 ABD'de anket yapıldı! "Trump olsa farklı olurdu" görüşü yüzde 62'lik oranla Biden'i solladı
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:22:19. #1.13#
SON DAKİKA: 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement