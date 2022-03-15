4. sınıf öğrencileri için zeka oyunları yarışması yapılacak - Son Dakika
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4. sınıf öğrencileri için zeka oyunları yarışması yapılacak

15.03.2022 10:57
4. sınıf öğrencileri için zeka oyunları yarışması yapılacak

Kocaeli'de eğitim gören resmi ve özel kurumların 4. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ödüllü zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı.

Kocaeli'de eğitim gören resmi ve özel kurumların 4. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ödüllü zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak yarışmaya Kocaeli'de eğitim gören resmi ve özel eğitim kurumlarının 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Ödüllü zeka oyunları yarışmasının; öğrencilerin gelişimine katkıda bulunması, analitik düşünme becerilerini artırması ve öğrencilerin çoklu zeka yeteneklerini geliştirmesi amaçlanıyor. Yarışmaya katılacak 4. sınıf öğrencilerinin sorumlu öğretmenleri, başvurularını "http://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek. Link üzerindeki katılım formunun en geç 28 Mart tarihine kadar doldurulması gerekiyor. Başvuruların, kayıtların ve eğitmenlere verilecek eğitim seminerinin ardından tüm katılımcılar tarafından yarışma hazırlıklarına başlanacak. Mayıs ayı içerisinde okullarda ön eleme heyecanı yaşanacak.

Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere gelişimlerini olumlu etkileyecek hediyeler verilecek. - KOCAELİ

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4. sınıf öğrencileri için zeka oyunları yarışması yapılacak - Son Dakika


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