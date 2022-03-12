41 üniversite öğrencisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü sebebi ile Düzce Üniversitesi öğrencileri dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. 41 üniversiteden öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Düzce'nin en büyük öğrenci birliği olan Dümerang, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı sebebi ile farklı bir etkinlik yaptı. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 41 farklı üniversiteden öğrenci ile irtibata geçerek her bir mısrası tek tek video çekimi yapıldı. Yapılan çekimler Dümeranga gönderildi. Gelen videolar sonrasında Dümerang Öğrenci Birliği Başkanı Enes Bektaş, tarafından videolar montajlanarak sosyal medya hesabından paylaşıldı. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Değişik bir etkinlik yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bektaş, "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü için 41 üniversiteden arkadaşlarımız ile irtibata geçtik ve 10 kıtayı 41 farklı şehirden arkadaşımız ile seslendirdik. Şu anda burada montajını yapıyorum. Güzel ve farklı bir çalışma oldu. İstiklal Marşımızın 101'inci yılı kutlu olsun. Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşına, Samsun Ondokuz Mayıs, Ankara, Balıkesir, Kırşehir Ahi Evran, Manisa Celal Bayar, Kayseri Abdullah Gül, Afyon Kocatepe, Çanakkale Onsekiz Mart, Bartın, Sivas Cumhuriyet, Yıldız Teknik, Erzurum Atatürk, Bingöl, Isparta Süleyman Demirel, Bayburt, Bitlis Eren, Ordu, Gaziantep, Eskişehir Osmangazi, Bilecik Şeyh Edebali, Elazığ Fırat, Van Yüzüncü Yıl, Antalya Akdeniz, Sakarya, Çağ, Bursa Uludağ, Çorum Hitit, İzmir Ege, Yozgat Bozok, Ağrı İbrahim Çeçen, Burdur Mehmet Akif, Bolu Abant İzzet Baysal, Konya Necmettin Erbakan, Hakkari, Mersin, Erzincan Binali Yıldırım, Amasya, Kırklareli, Tekirdağ Namık Kemal, Hatay Mustafa Kemal ve Düzce Üniversiteleri öğrencileri katılım sağladı. - DÜZCE