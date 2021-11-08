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41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor - Son Dakika

41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor

08.11.2021 10:50
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor

Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağı topacın ustalarından Ekrem Demirbaş (60), gelişen teknolojiye inat 41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor.

Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağı topacın ustalarından Ekrem Demirbaş (60), gelişen teknolojiye inat 41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor. Ürettiği topaçları Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Demirbaş, katıldığı festivallerde de topaç kültürünü yaşatmak için çaba harcıyor.

Osmaniye merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin alt katında bulunan atölyesinde çam, zeytin ve portakal gibi ağaçları kullanarak torna makinesinde şekil veren Ekrem Demirbaş, gelişen teknolojiye inat 41 yıldır talaş tozları arasında çocuk oyuncağı topaç üretiyor. Torna makinesinden çıkan topaçları boyayıp iple bütünleştirdikten sonra kullanılmaya hazır hale getiren Demirbaş, festivallere de katılarak unutulmaya yüz tutmuş topacı gelecek nesillere aktarmak için çaba harcıyor. Ürettiği topaçları Türkiye'nin dört bir yanına da gönderen Demirbaş, topacın 4 farklı çeşidini ürettiğini halende farklı modeller arayışında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanına topaç gönderdiğini belirten Ekrem Demirbaş, "41 yıldır topaç yapıyorum. Bir çeşit topaçla başladım şuanda 4 çeşit topaç yapıyorum. Topacın yapılışı da şöyle. Odunları önceden alıyoruz. Daha sonra kurutuyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey çivisinin doğru olmasıdır. Doğru delip doğru çakmamız gerekiyor. 41 yıldır yapıyorum halen farklı modeller arayışı içerisindeyim. Yaptığım topaçları Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak gittiğimiz yerlerde hem çocuklara hem de yetişkinlere de döndürüyoruz. Davet edildiğimiz yerlerde tornada topaç yaparken yetkililer usta sen topacını yap diyerek motive ediyorlar. Festivallere gittiğimiz zaman çocukların mutluluk çığlıklarını yetişkinlerde de görüyoruz. Topaç için Türkiye'de 100'e yakın isim var. Topaç, kiriştek, fol, vız vız gibi isimlerle adlandırılıyor" diye konuştu. - OSMANİYE

41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor
41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor

Osmaniye, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 41 yıldır talaş tozları arasında çocuklar için topaç üretiyor - Son Dakika


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