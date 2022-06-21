42'inci güzellik merkezini memleketi Karabük'te açtı - Son Dakika
Üye Girişi

42'inci güzellik merkezini memleketi Karabük'te açtı

21.06.2022 20:38
42'inci güzellik merkezini memleketi Karabük'te açtı

Hem mimarlık mesleğinde hem de güzellik sektöründe gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Sevim Alan, memleketi Karabük'te kendini adını taşıyan güzellik salonunun 42'inci şubesini açtı.

Hem mimarlık mesleğinde hem de güzellik sektöründe gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Sevim Alan, memleketi Karabük'te kendini adını taşıyan güzellik salonunun 42'inci şubesini açtı.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninin kurdelesini ünlü ses sanatçısı Bülent Ersoy kesti.

Törenin ardından Altay ve Maral gibi sanatçılar vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Meydanı dolduran Karabüklülere teşekkür eden Sevim Alan, "İnanılmaz güzel yol yürüyorum ve kendi memleketim için bunu yapmayı çok istiyorum. Bugün hayalimi gerçekleştirdiğim bir gün.Tüm sanatçılar severek Karabük'e geldi. Kentimizi çok güzel tanıttım onlara. Güzel bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Bülent Ersoy'un menajerinden 'mezarlık' açıklaması: 1.5 milyon TL'lik mezar, yerin 10 metre altında olacak, şifreli asansörle inilecek Bülent Ersoy'un menajerinden 'mezarlık' açıklaması: 1.5 milyon TL'lik mezar, yerin 10 metre altında olacak, şifreli asansörle inilecek Bülent Ersoy imaj tazeledi! Yeni görünümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu Bülent Ersoy imaj tazeledi! Yeni görünümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu
Kaynak: İHA

Bülent Ersoy, Karabük, Altay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 42'inci güzellik merkezini memleketi Karabük'te açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:43 "Elektriğe yüzde 30 zam" haberlerine EPDK'den yalanlama
20:28 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu
19:51 20 yaşındaki oğlunu öldüren baba sosyal medyadan paylaşım yaptıktan sonra intihar etti: Günahı boynuma
19:48 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti
19:47 Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi
19:41 Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu
19:12 Libya tezkeresi TBMM'den geçti! İYİ Parti "evet" oyu verirken, CHP ve HDP ise "hayır" dedi
18:59 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu
18:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
18:24 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan üzerinden muhalefete yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 20:55:01. #1.11#
SON DAKİKA: 42'inci güzellik merkezini memleketi Karabük'te açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement