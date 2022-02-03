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5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular - Son Dakika

5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular

03.02.2022 09:44
5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular

Erzincan'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk, yeni doğan kuzuları biberon ile besleyerek gece gündüz yanlarından ayrılmıyor.

Erzincan'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk, yeni doğan kuzuları biberon ile besleyerek gece gündüz yanlarından ayrılmıyor.

Erzincan'ın merkeze bağlı Başpınar köyünde şu sıralar adeta baharın müjdecisi olan kuzular doğmaya başladı. Üretim yapan çiftçiler yörenin en önemli gelir kaynakları arasında bulunan tulum peyniri üretiminde sütünden faydalandıkları koyunlarının ve yeni doğan kuzularının bakımlarını eksiksiz yerine getiriyor. Soğuk kış şartlarında daha fazla dikkat ettiklerini belirten üreticiler, zaman zaman geceleri kuzuların sağlığı için başlarında durduklarını söylüyor.

Öte yandan, kuzuların doğmasına daha çok köyde yaşayan 5 yaşındaki Ali Ezel Topal sevindi. Kucağından düşürmediği kuzular, Ali'nin en büyük neşe ve eğlence kaynağı oldu. Özellikle yeni doğan kuzuları çok sevdiğini belirten minik Ali, "Kuzuların bakımını yapıyorum. Onları çok seviyorum. Koyunları, kuzularını özledikleri zaman onlar doğarlar. Kuzuları besliyorum, onları çok seviyorum ama sadece küçük kuzuları seviyorum" diye konuştu.

Minik Ali'nin çiftçilik yapan dedesi Haydar Topal ise torununun gece gündüz kuzuların yanında olduğunu söyleyerek, "Onlarla oynuyor. Gece gündüz her beraberler. Şu anda yeni doğan kuzuları kendi annesi tarafından besleniyor, 1 ay sonra yem vermeye başlayacağız. Lakin bazı kuzular annesinden süt emmiyor. Bunlar için de süt satın alıp biberonla onları besliyoruz. Havalar soğuk, ahırlar soğuk. Bu yüzden daha da dikkatli davranıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular
5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular
5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular
5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular
5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular
5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular

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Başpınar, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 5 Yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular - Son Dakika


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