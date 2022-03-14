50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet - Son Dakika
Üye Girişi

50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet

14.03.2022 14:07
50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet

Zonguldak'ta 71 yaşındaki doktor Metin Çelikiz, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işyeri hekimi olarak mesaisini sürdürüyor.

Zonguldak'ta 71 yaşındaki doktor Metin Çelikiz, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işyeri hekimi olarak mesaisini sürdürüyor.

Kentte sigara bırakma polikliniği başta olmak üzere madencilerin en çok yaşadığı meslek hastalığı olan pnömokonyozla mücadelede uzun yıllar görev yapan 71 yaşındaki doktor Metin Çelikiz, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden 2014 yılında emekli olduktan sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işyeri hekimi olarak yeniden göreve başlayan Çelikiz, kurumu sağlık yönünden üst seviyelere getirmek için çabasını sürdürüyor.

Çalıştığı Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde madencilerin sağlığı ile yakından ilgilenen Çelikiz, yerin altına da inerek meslek hastalığı olan pnömokonyozla mücadelesini sürdürüyor. Teşekkür Belgesi'ni Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın elinden alan doktor Çelikiz, "Çok heyecanlıyım. Herşeyden önce mesleğimi çok seviyorum. Allah tüm meslektaşlarıma böyle çalışmayı nasip etsin. Ben daha önce Zonguldak Uzunmehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştım. Zonguldak'a 40 yılımızı verdik. Madencilerimizin, kardeşlerimizin her zaman yanındaydık. Hastaneden 2014 yılında emekli olduktan sonra TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde işyeri hekimi olarak göreve başladım. Halen artık orada görev yapıyorum. Yerine göre yer altında çalışıyoruz. Çok güzel bir müessese. TTK'yı üst seviyeye getirmeye sağlık yönünden uğraşıyoruz. Hakikaten de öyle oldu. İlk Zonguldak'a geldiğimden beri meslek hastalıkları bakımından pnömokonyoz bakımından dünya standartlarına uygun seviyeye getirdik TTK'yı. Ayrıca sigar içme bakımından yüzde 3 azalma başarısını sağladık. Herşey için devletime, milletime, arkadaşlarıma bana bu plaketi veren Valimize çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet
50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet
50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet
50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet

YORUMLAR
500
40 yıllık öğretmene ilk öğrencilerinden sürpriz ziyaret 40 yıllık öğretmene ilk öğrencilerinden sürpriz ziyaret

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Sigara, Emekli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: 50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement