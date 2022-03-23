6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika
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6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü

23.03.2022 17:11
6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü

Kastamonu'da 6 aydır süren soğuklar ve kar yağışının ardından havaların ısınmasını fırsat bulan vatandaşlar, güneşin tadını çıkarmak için sokaklara akın etti.

Kastamonu'da 6 aydır süren soğuklar ve kar yağışının ardından havaların ısınmasını fırsat bulan vatandaşlar, güneşin tadını çıkarmak için sokaklara akın etti.

Kastamonu'da mevsim normallerinin altındaki soğuk hava, 6 ay sonra yerini bahar havasına bıraktı. Geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının 7 dereceye çıktığı Kastamonu'da, vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak için sokaklara akın etti. Kentte bulunan parklarda ve Nasrullah Meydanı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Meydanda bulunan güvercinlere yem verip sohbet eden vatandaşlar, kış boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini ve yazın gelmesini beklediklerini söyledi.

"50 yaşındayım, Kastamonu'da bu kadar kar hiç yağmadı"

Çiftçilik yaptığını söyleyen Hüseyin Mıhçı isimli vatandaş, "Çiftçiyiz, sıcaklarla beraber çiftçilik yapacağız. Yulaf, arpa ekeceğiz ve hayvanları otlatmaya çıkaracağız. Kış bu sene çok uzun sürdü, çok kar yağdı. 50 yaşındayım, Kastamonu'da bu kadar kar hiç yağmadı. Kar yağdı, inşallah bol sulu olur. Kastamonu ısındı, karlar eridi ve bugün hava çok iyi" dedi.

"Geçen sene kuraktı, bu sene daha bereketli olacak"

Kastamonu'da esnaflık yapan İhsan Sert ise geçen yıl kuraklığın yaşandığını ve etkili olan yağışların faydalı olacağını belirterek, "Elimizden geldiğince Kastamonu turizmine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok kuraklık olmuştu, kar ve soğuktan çok da şikayetçi olmamak lazım, kar demek bereket demektir. Barajlarımızın doluluk oranları yükseldi. Bu sene benim beklentim bereketli, bir yıl olacak diye düşünüyorum. Turizm açısından da inşallah bereketli bir hava oluşursa bir hareketlilik bekliyoruz. Bu sene kısmen koronavirüs azalmaya başladı, millette de bir rahatlama meydana geleceğinden dolayı bir hareketlilik bekliyoruz. Kastamonu bir Osmanlı şehri, Üsküdar'a kadar başkentlik yapmış bir şehir. Hem dini turizm hem de meşhur Ilgaz Dağımız var, mesire yerlerimiz var, bu anlamda bir hareketlilik olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Kış boyunca turist gelmedi"

Son 2 yılda pandemi sebebiyle duran turizmin baharın gelişmesi ile birlikte yeniden hareketleneceğinden umutlu olduklarını ifade eden esnaflardan Hediye Çakıroğlu da, "Kışın boyunca turlarımız gelmedi. Sıcakların gelmesiyle inşallah turlarımız gelir. Geçen yaz pandemiden dolayı yeterince para kazanamadık. Zaten kış boyunca turlarımız da gelmedi. O yüzden bayağı sıkıntı yaşadık. Kastamonu'ya yoğun bir şekilde turist geliyor, ancak iki senedir turist gelmedi, inşallah şimdiden sonra gelir. Önümüz yaz inşallah işlerimiz açılır" sözlerini kullandı - KASTAMONU

6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü
6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü
6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü
6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü
6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü

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Kastamonu, Turizm, turist, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 ay sonra gelen bahar havası vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika
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