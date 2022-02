6. Hikaye Yarışması başlıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve hikaye severler tarafından büyük ilgi gören hikaye yarışmasının altıncısının başvurularının 11 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kültür sanat faaliyetlerine verdiği önem doğrultusunda yoğun ilgi gören ve büyük beğeni toplayan etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, kültür sanat etkinlikleri dalında Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, hikayeye ilgi duyan edebiyat aşıklarını desteklemek amacıyla düzenledikleri hikaye yarışmalarının, bu yıl altıncısının düzenleneceğini belirterek, "Birçok alanda olduğu gibi kültür sanat etkinlerinde de öncü olmaya, edebiyat aşığı hikaye severlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Her yıl düzenlenen hikaye yarışmasına yoğun bir ilgi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Okuyan, yazan, edebiyata gönül veren birçok vatandaşımız her yıl düzenlenen hikaye yarışmamıza yoğun ilgi gösteriyor. Bizlere de bu ilgiyi ve edebiyat sevgisini desteklemek düşüyor. Bu kapsamda geleneksel hikaye yarışmamızın bu yıl altıncısını düzenliyoruz. Hikayeye ilgi duyan herkesi 6. Hikaye Yarışmamıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. Ulusal çapta düzenlenen ve hikaye konusunun 'serbest' olduğu ödüllü yarışmada dereceye giren; birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve 3 adet mansiyon ödülü olarak biner TL olmak üzere toplam 18 bin TL, yarışmacıları destek ve teşvik için takdim edilecek. Geçtiğimiz yıllarda yoğun katılımla düzenlenen hikaye yarışmasının 6'ncısı için başvurular, 11 Şubat 2022'de başlayacak. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Yarışmaya katılımların sona ermesiyle, 27 Haziran 2022'de sonuçları açıklamak üzere, hikayeler arasından dereceye girecek olanların değerlendirilmesi gerçekleştirilecek. Dereceye girerek, ödüle layık görülecek hikayeleri seçecek kurul, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Hikayeci/Eleştirmen Necip Tosun, Hikayeci Cemal Şakar, Hikayeci Güray Süngü, Hikayeci Mustafa Çiftci, Yazar Abdullah Harmancı, Hikayeci Nurkal Kumsuz, Hikayeci Hüdaverdi Aydoğdu ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Narlı'dan oluşuyor.

6. Hikaye Yarışması'na başvurular, 11 Şubat Cuma günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin www.kayseri.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. - KAYSERİ