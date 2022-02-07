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6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma - Son Dakika

6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma

07.02.2022 09:45

- 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

- 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki 3 bin rakımlı bölgede yer alan askeri üs bölgelerinin yollarında yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekiplerinin Meydan Belek Üs Bölgesi yollarındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 6 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için bol bol fotoğraf çektiriyorlar.

6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma
6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma
6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma

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Yüksekova, Hakkari, İran, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma - Son Dakika


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