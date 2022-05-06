6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı - Son Dakika
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6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı

06.05.2022 14:39
6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı.

İki gün sürecek olan bayram, Hıdırellez kültürünü canlı tutmayı hedefliyor. 6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı'nın 1. Günü, Sekapark kültür alanında bulunan Balkan Kültür Evi'nde bakır gömme ritüeli ile başladı. 7 kapıdan 7 kap su toplanması ritüeli çerçevesinde alanda yer alan diğer kültür evleri ve derneklerden su toplandı. Bakır bir kazana doldurulan sular, güllerle birlikte Hıdırellez Bayramı'nın 2. günü Balkan Kültür Evi bahçesine gömüldü. Diğer yandan bir diğer gelenek Derince Yörükler bölgesinde koyun sağılması ve yoğurt mayalanması ile gerçekleştirildi. Tüm gelenekleri gerçekleştiren katılımcılar daha sonra Sekapark kültür alanına dönerek hazırlanan eğlenceye katıldı. Hep bir ağızdan Balkan Türküleri'nin de söylendiği akşamda katılımcılar doyasıya eğlendi. - KOCAELİ

6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı
6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı
6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı
6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı

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Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı - Son Dakika


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