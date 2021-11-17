6 yaşındaki kızın bayrak sevgisi: Ters dönen Türk bayrağını önce düzeltti sonra öpüp alnına koydu - Son Dakika

Elazığ'da 6 yaşındaki kız çocuğu, bir iş yerinde bulunan ve rüzgar nedeni ile ters dönen Türk bayrağını düzelttikten sonra öpüp alnına koydu.

Elazığ'da yaşayan 6 yaşındaki Zehra, bir iş yerinde gezerken Türk bayrağının rüzgar nedeni ile ters döndüğünü gördü. Hemen bölgeye koşan küçük kız, ters dönen bayrağı düzelttikten sonra öpüp başına koydu. Küçük kızın bu hareketi alkış topladı. - ELAZIĞ