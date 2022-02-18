6 yıldır göremediği oğlu için 2 ayda Türkiye'yi dolaşacak - Son Dakika

Sakarya'da yaşayan Yalçın Çalışkan 6 yıldır göremediği oğlunu görebilmek ve SMA hastası çocuklara yardım edilmesi için toplumsal duyarlılık oluşması için 2 ayda Türkiye'yi yürüyerek dolaşacak.

Sakarya'nın Karasu ilçesinden yola çıkan Yalçın Çalışkan, boşandığı Amerikan vatandaşı eski eşinin 6 yıldır oğlunu kendisine göstermediğini belirterek, oğlunu görebilmek için Türkiye'yi yürüyerek dolaşacağını ifade etti. Yürüyüşünde sadece kendi oğlu için değil SMA hastalığı gibi önemli bir konuda da toplumsal duyarlılık oluşturmayı amaçladığını dile getiren acılı baba 2 ay sonra yürüyüşünün İstanbul'da sona ereceğini belirtti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalışkan "Bundan 12 sene önce bir evlilik yaptım. Şuan 7 yaşında bir oğlum var. 6 senedir kendisini göremiyorum ve bundan 2 ay önce ben sosyal medya platformunda kendime hesap açtım. O hesap üzerinden oğlum için yayınlar yapmaya başladım. Fakat istediğim seviyeye gelemedim ve ben şöyle düşündüm; kendi kendime benim bir şey yapmam gerekiyordu ve bu bir hafta önce Sakarya'ya geldim. İstanbul'a dönmek istiyordum fakat sonra düşündüm dedim ki 'Sakarya'ya kadar gelmişken bu projeyi başlatmayı düşündüm' ve bu projeyi başlattım. Kendi imkanlarımla şuana kadar Kdz. Ereğli'ye geldim. Bundan sonrası tabi ki insanlar destek olursa Türkiye'nin genelini yürüyerek bitirmeyi hedefliyorum. Hem oğlum için hem bu SMA hastası çocuklarımız için hedef koydum, İnşallah bana destek olunur. Bende bu yürüyüşü sağ salim bitiririm. SMA hastası çocuklarımız için iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum ve oğlum için 6 senedir kendisini göremedim. Bu yol zarfında yürürken gerçekten onu çok düşünerek gözlerimden çok yaş geldi, çok ağladım. Tabi ki zamanı geri alamıyoruz, keşke bir an önce oğlumun yanına gidip oğlumu bağrıma basmayı gerçekten çok istiyorum. Hiç kimse annesiz veya babasız büyümemeli. Ben kendimde annesiz babasız büyüdüm; Sakarya yetiştirme yurdunda büyüdüm. Onun için annesizliğin ve babasızlığın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben oğlumun annesi yanında ama babasız büyümesini gerçekten hiç istemiyorum. Biz her ne kadar eşimle aramız iyi olmasa da onun bana çocuğumu göstermesi ve ona gerçekten çok yakın olmak istiyorum. Küçüklüğünde ve büyüdüğünde yanında olmak istiyorum ama biliyorsunuz çocuklar çok hızlı gelişiyor. Ben çocuğuma bir şeyler öğretmek, ona bir baba olmak, ona bir şefkat vermek istiyorum. Benim babam bana hiçbir şey öğretmedi, hiç yanımda olmadı ve İstanbul'da ben yurttayken öldürüldü. Ben çok travmalar geçirdim, çok sıkıntılar çektim. Benim oğlumda böyle babasız büyümesini gerçekten istemiyorum. SMA hastası çocuklarımıza gerçekten desteklerinizi esirgemeyin. Yukarıdaki kesimlere de söylüyorum; tüm kesimlere söylüyorum bunu lütfen rica ediyorum sizden SMA hastası çocuklarımıza yardımcı olun. Onları yalnız bırakmayın, ben yalnız bırakmıyorum" dedi.

Yürüyeceği güzergah ile ilgili olarak ta bilgiler veren Çalışkan, yolculukta en büyük sıkıntıyı kalacak yer konusunda yaşadığını ifade etti. Çalışkan konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Karasu'dan başladım, Karadeniz'i olduğu gibi yürüyerek bitirmek. Oradan Kars'a, Iğdır'a oradan da Hakkari'ye geçip aşağıya geçip oradan Kilis, Antep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin derken Çanakkale oradan da Balıkesir, Bursa ve İstanbul'da Mecidiyeköy'de bu yürüyüşü bitirmek istiyorum. Kalacak sıkıntısı benim için çok sıkıntılı. Çünkü kısıtlı bir imkanım var böyle bir şeye başladıysam bunun sonunu gerçekten getireceğime inanıyorum. Aç kalacağımı düşünmüyorum, çünkü bizim insanlarımız çok merhametlidir. Ben hangi kapıyı çalsam birisi çıkıp bana bir tas çorba, bir yemek vereceğini düşünüyorum. Aç kalacağımı kesinlikle düşünmüyorum. İnşallah kendime devamlı bir çatı bulurum."

Yalçın Çalışkan bu günkü yürüyüşüne Kdz. Ereğli'den başlayarak Zonguldak Merkez ilçe istikametine devam etti. - ZONGULDAK