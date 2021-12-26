Üye Girişi
60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor - Son Dakika

60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor

26.12.2021 09:55
60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor

Eskişehir'de yaşayan 75 yaşındaki Lületaşı Ustası Zeynel Kılıç, yeterli miktarda lületaşı bulunmadığı için çırak yetiştiremediklerini belirtti.

Eskişehir'de yaşayan 75 yaşındaki Lületaşı Ustası Zeynel Kılıç, yeterli miktarda lületaşı bulunmadığı için çırak yetiştiremediklerini belirtti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nin yanına tezgah açan 75 yaşındaki Lületaşı Ustası Zeynel Kılıç, 60 yıldır lületaşına şekil vererek çeşitli ürünler hazırlıyor. Kılıç'ın lületaşı kullanarak tasarladığı ürünler arasında pipo, tespih ve takı gibi malzemeler yer alıyor. Türbeye ziyarete gelen turistler tarafından yoğun ilgi gören tasarımlar, başta Avrupa ülkeler olmak üzere dünyanın farklı yerlerine gönderiliyor. Lületaşının eski zamanlardaki kadar çıkarılmadığı için taş bulmakta zorlandığını iddia eden Kılıç, taş olmadığı için çırak yetiştiremediğini söylüyor. Mevcut taşların da pahalı olduğu için çırağa veremediğini dile getiren Lületaşı Ustası Kılıç, sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

"Bir taşı çırağa veremiyorsun"

Köylülerin yaşlandığı için lületaşı kazmayı azalttığını söyleyen 75 yaşındaki Kılıç, "Köyden gelince ilkokulu bitirdim, sonrasında da lületaşı çıraklığı yapmaya başladım. Türbeyi merak ettiğim için buraya geldim. Daha sonra ise bir tezgah kurdum. Şimdi çırak yetişmiyor. Taş kıtlığı olduğu ve taşın az bulunduğu için çırak yetiştiremiyoruz. Taş olmadığı için yetişmiyor çırak. Bir taşı çırağa veremiyorsun. Pamuklu dediğimiz bir taş 200 lira oldu. Taş bulamıyoruz. Köylü yaşlandığı için kazmıyor artık. Kazan olmadığı için çırak da yetişmiyor" dedi.

"Avrupa ülkelerine gönderiyoruz"

Hazırladığı ürünleri internetten satarak faklı ülkelere gönderdiğini dile getiren Kılıç, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Pipo, tespih ve takı gibi ürünler yapıyoruz. İnternetten ve toptan da satıyoruz. Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yunanistan, Almanya ve Amerika'ya gönderdik. Ölünceye kadar çalışacağım ve bu mesleği yapacağım. Bütün sülaleme öğrettim. En az aileden 15 kişi öğrendi." - ESKİŞEHİR

60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor
60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor
60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor
60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor
60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor
60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor

YORUMLAR
500

Seyyid Battal, Seyitgazi, Eskişehir, Lületaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor - Son Dakika


Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu! Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!         
09:47
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
09:39 Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor
09:37 Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı!
09:06 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!
09:02 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi
08:59 Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin
08:54 KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!
08:50 Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 10:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: 60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement