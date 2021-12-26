60 yıllık usta taş bulamadığı için çırak yetiştiremiyor - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan 75 yaşındaki Lületaşı Ustası Zeynel Kılıç, yeterli miktarda lületaşı bulunmadığı için çırak yetiştiremediklerini belirtti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nin yanına tezgah açan 75 yaşındaki Lületaşı Ustası Zeynel Kılıç, 60 yıldır lületaşına şekil vererek çeşitli ürünler hazırlıyor. Kılıç'ın lületaşı kullanarak tasarladığı ürünler arasında pipo, tespih ve takı gibi malzemeler yer alıyor. Türbeye ziyarete gelen turistler tarafından yoğun ilgi gören tasarımlar, başta Avrupa ülkeler olmak üzere dünyanın farklı yerlerine gönderiliyor. Lületaşının eski zamanlardaki kadar çıkarılmadığı için taş bulmakta zorlandığını iddia eden Kılıç, taş olmadığı için çırak yetiştiremediğini söylüyor. Mevcut taşların da pahalı olduğu için çırağa veremediğini dile getiren Lületaşı Ustası Kılıç, sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

"Bir taşı çırağa veremiyorsun"

Köylülerin yaşlandığı için lületaşı kazmayı azalttığını söyleyen 75 yaşındaki Kılıç, "Köyden gelince ilkokulu bitirdim, sonrasında da lületaşı çıraklığı yapmaya başladım. Türbeyi merak ettiğim için buraya geldim. Daha sonra ise bir tezgah kurdum. Şimdi çırak yetişmiyor. Taş kıtlığı olduğu ve taşın az bulunduğu için çırak yetiştiremiyoruz. Taş olmadığı için yetişmiyor çırak. Bir taşı çırağa veremiyorsun. Pamuklu dediğimiz bir taş 200 lira oldu. Taş bulamıyoruz. Köylü yaşlandığı için kazmıyor artık. Kazan olmadığı için çırak da yetişmiyor" dedi.

"Avrupa ülkelerine gönderiyoruz"

Hazırladığı ürünleri internetten satarak faklı ülkelere gönderdiğini dile getiren Kılıç, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Pipo, tespih ve takı gibi ürünler yapıyoruz. İnternetten ve toptan da satıyoruz. Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yunanistan, Almanya ve Amerika'ya gönderdik. Ölünceye kadar çalışacağım ve bu mesleği yapacağım. Bütün sülaleme öğrettim. En az aileden 15 kişi öğrendi." - ESKİŞEHİR