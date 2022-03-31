623 yıllık Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı - Son Dakika

İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen 623 yıllık Bursa Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asılmaya başlandı. Bu yıl iman, istikamet ve doğruluk temalarına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulu Cami'nin devasa minareleri arasına bu Ramazan ayının ilk 15 gününde "Bizi aldatan bizden değildir" ikinci 15 gününde ise "Zekat berekettir" Hadis'i Şeriflerinin asılmasına karar verdi.

Selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürüldü. İstanbul ve Edirne'deki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Bursa'ya geldi. Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen "Bizi aldatan bizden değildir" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı.

Mahyacılığın Osmanlı'dan bu yana devam eden bir sanat olduğunu ifade eden mahya ekibi şefi 66 yaşındaki Kahraman Yıldız, "Bu yazımızı İstanbul'da yazdık. Halatlarımızı asıp düzeneğimizi kurduk. Bugün de yazımızı asıyoruz. Bu yıl İstanbul'da 6 camiye ve Edirne Selimiye camisine astık Bursa Ulu Cami 8'inci mahya astığımız cami, Ramazan ayının 15'inden sonra ikinci mahyaları asacağız" dedi.

Bu yıl hava şartları yüzünden mahyaları asarken zorluk yaşadıklarını anlatan Kahraman Yıldız, "Edirne'de fırtına vardı. Gece saat 22: 00'ye kadar Selimiye Camii'nin minaresinde kaldık. Bir hayli zorlandık. mahyacılık Osmanlı Devleti zamanından günümüze kadar uzanan bir sanattır. Cumhuriyet Döneminde elektrikli sisteme geçilmiştir. Ondan önce kandiller bağlanıp yakılarak yapılmaktaydı. Hacı Ali Ceyhan iki padişah döneminde mahyacılık yapmıştır. Bizler de onun çıraklarıyız. 50 yıldır bu işi yapıyorum. 1979 yılından bu yana Ulucami'nin mahyalarını ben kuruyorum" dedi.

Mahyacılığın genel müdürlük uhdesinde yapılan bir iş olduğunu anlatan Yıldız, işi öğrenmek istiyen gençler oldu. Ancak sağlık problemleri yüzünden yürütemediler. Bu yıl emekli olan 2 arkadaşımla birlikte 3 kişi mahyaları kuruyoruz. Bu işi öğrenmek isteyen gençler çıkarsa ata yadigarı sanat ölmemiş olur. Yaşımız bayağı geçti. Üzerimize kalan bu emaneti artık devretmek gerekiyor. Daha ne kadar yapabiliriz bilemiyorum" diye konuştu.

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı ise,"Ramazan ayının ilk 15 gününde "Bizi aldatan bizden değildir" Hadis'i Şerifi görülecek. İkinci yarısında ise "Zekat Berekettir" ibarelerini göreceğiz" dedi.

Ulu Cami, kimi din adamlarınca İslam'ın 5. en yüksek mertebesindeki ibadethane olarak kabul ediliyor. İslamiyet'te en yüksek mertebeli cami, Mekke'deki Mescid-i Haram, diğerleri Medine'deki Mescid-i Nebevi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam'daki Emeviye Camii olarak kabul ediliyor.

Beşincilik kimilerine göre Anadolu'da inşa edilen ilk cami olan Diyarbakır'daki Ulu Cami'ye aittir; ancak Emir Sultan, Akşemsettin, Molla Gürani gibi din adamlarının konuşmalarına göre beşincilik mertebesi Bursa'daki Ulu Cami'nindir. Ulu Cami'nin kutsallığı, yapıldığı devirde din adamlarının ve evliyalarının gösterdiği ilgiden gelir. Yapılmasını teklif eden Emir Sultan; ilk namazı kıldıran Somuncu Baba; ilk cemaati Emir Sultan, Molla Fenari, Yıldırım; ilk imamı Süleyman Çelebi; müezzinlerinden birisi Üftade Hazretleri'dir. - BURSA