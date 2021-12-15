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65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti

15.12.2021 09:40
65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti

Eyüpsultan'da kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan, 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların ev temizliği Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi tarafından yapılıyor.

Eyüpsultan'da kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan, 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların ev temizliği Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi tarafından yapılıyor.

Ekipler tarafından tespit edilen vatandaşların evleri, temizlik sırasında, hiç bir nokta göz ardı edilmeden, köşe bucak temizlenerek pırıl pırıl hale getiriliyor. Vatandaşlara temizlik hizmeti veren Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına onlarla yakından ilgilenerek, sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmesini sağlıyor.

"Evde bana iş kalmıyor"

Evde temizlik hizmetinden yararlanan Nadime Demirli duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Çok memnunum Allah razı olsun. Tek başıma yaşıyorum rahatsızlıklarımdan dolayı temizlik yapamıyorum sağolsunlar bana hiçbir iş yaptırmıyorlar. Temizliğe geliyorlar çok ilgililer çok teşekkür ediyorum. Allah başkanımıza uzun ömürler versin ona hep dua ediyorum".

"Onları görünce mutlu oluyorum"

Ekipleri görünce mutlu olan Nazlı Çayır ise şöyle konuştu: "Allah getirende de, götürenden de bu hizmeti verenden de razı olsun. Ayakta duramıyorum yemek yapamıyorum belediyemizden yemeğimde geliyor. Evimi temizlemeye geliyorlar her tarafını silip, süpürüp, toparlayıp gidiyorlar. Onları görünce çok mutlu oluyorum". - İSTANBUL

65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti
65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti
65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti
65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Engelli, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti - Son Dakika


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