66 gündür haber alınamayan Sally'nin kardeşi: "Günlerimiz geçmek bilmiyor" - Son Dakika

Eskişehir'de 66 gündür haber alınamayan ve cinayet kurbanı olduğu ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abood için kadınlar eylem yaptı. Eyleme katılan Sally'nin kız kardeşi Tabarek Al-Abood, "Bir an önce katilin yargılanmasını istiyoruz. Günlerimiz geçmek bilmiyor" dedi.

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül günü arkadaşlarıyla kahve içmek için evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Sally'nin kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen araştırmada olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin kaybolduğu gün saat 15.30 sıralarında Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi. Ayrıca Sally'nin eve girmeden dakikalar önce şüpheliyle birlikte yan yana yürüdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"Ateş üstündeyiz, günlerimiz geçmek bilmiyor"

Sally Ali Challab Al-Abood'un bulunması ve cinayet şüphelisi Amjed Mohsin Mohammed'in yargılanması için Demokratik Kadın Platformu üyeleri eylem yaptı. İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde toplanan kadınlar, Sally için slogan attı. Eyleme katılan Sally'nin kız kardeşi Tabarek Al-Abood, basın açıklaması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. Tabarek Al-Abood, "Sally'nin cesedi hala bulunamadı. Bir an önce katilin yargılanmasını istiyoruz. Duruşma hala belli değil. Hiçbir şey söylemiyorlar. Gerçekten ateş üstündeyiz. Günlerimiz geçmek bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Eylemciler basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı. - ESKİŞEHİR