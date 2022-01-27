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7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı - Son Dakika

7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

27.01.2022 08:48
7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

Burdur'da 7 kafadar traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerle kar üzerinde kaymaya başladı.

Burdur'da 7 kafadar traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerle kar üzerinde kaymaya başladı. Gençlerin düşe kalka köy turu kameralara yansıdı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünün gençleri karda kızak keyfini başka boyuta taşıdı. 7 kafadar lastikleri halat yardımıyla traktöre bağladı. Ardından lastiklerin üzerine oturarak köyü turlamaya başladılar. Gençler traktörle kayak keyiflerini cep telefonlarıyla da kaydettiler. O anlarda gençlerin ara ara lastiklerin üzerinden düşmelerine rağmen devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı. - BURDUR

7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı
7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı
7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı
7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı
7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı - Son Dakika
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