70'inde resme başladı - Son Dakika
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70'inde resme başladı

11.04.2022 11:19
70'inde resme başladı

Malatya'da 72 yaşındaki Aliye Gülbeng, rölyef ve ahşap boyamayla başladığı kursta ressam olmak için kolları sıvadı.

Malatya'da 72 yaşındaki Aliye Gülbeng, rölyef ve ahşap boyamayla başladığı kursta ressam olmak için kolları sıvadı.

Bir süre önce eşini kaybeden 72 yaşındaki Aliye Gülbeng, arkadaşlarının da teşvikiyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanat ve Eğitim Merkezi'nde başarı ile tamamladığı rölyef ve ahşap boyama kurslarının ardından resim yapmak için kolları sıvadı. Sanatla uğraşının kendisini rahatlattığını kaydeden Aliye Gülbeng, "2016 yılında rölyefe başladım. Sonrasında ahşap boyamaya geldim. Burada resme gelip bakardım. Yaptıkları resme hep özeniyordum. Arkadaşlar sen de git diye beni yönlendirdiler. Geldim, hocamı gördüm çok sevdim, devam ediyorum. Kendimi huzurlu hissediyorum. Dinlenmiş buluyorum" dedi.

Resim kursuna başlayınca yakın çevresinin tepkisiyle karşılaştığını aktaran Gülbeng, "Akrabalarım kızıyor. Ablalarım diyor gitme, otobüslerde düşeceksin, ne işin var. Ama ben geliyorum. Sabah olunca erkenden buraya koşturuyorum. Bana diyorlar ki namazını kıl, bu yaştan sonra senin resim dersinde ne işin var. Diyorum namazımı da kılıyorum, Kur'anımı da okuyorum ama burayı da seviyorum. Hepsini bir arada yürütüyorum. Burası, arkadaşlarım, hocam çok iyi çok. Hepsini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Endişe yerini güvene bıraktı

72 yaşındaki Aliye Gülbeng'in ilk başlarda endişeli olduğunu ifade eden Sanat ve Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Derya Gülkoca, "Aliye teyze ilk geldiğinde diğer kurslara katılmıştı. İlk geldiğinde resim yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye bir endişesi vardı ama altından kalkıyor. Güzel bir şekilde ilerliyor. Şu an çok iyi işler çıkartıyor" diye konuştu. - MALATYA

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Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Ressam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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