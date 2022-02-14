Üye Girişi
71 yaşında "Sevgililer Günü"nde mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika

71 yaşında "Sevgililer Günü"nde mutluluğa 'evet' dedi

14.02.2022 13:36
71 yaşında "Sevgililer Günü"nde mutluluğa 'evet' dedi

Kahramanmaraş'ta Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 21 çiftin toplu nikahı kıyıldı.

Kahramanmaraş'ta Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 21 çiftin toplu nikahı kıyıldı. 71 yaşındaki Arif Çaka ile Kazakistanlı Gülbakra Roziyava ikinci baharlarında mutluluğa 'evet' dedi.

Onikişubat Belediyesince 14 Şubat Sevgililer Gününde 21 çiftin toplu nikahı kıyıldı. KAFUM Nikah Sarayında düzenlenen etkinlikte çiftlerin heyecanları gözlerinden okunurken, yanlarında bulunan aileleri ise onların mutluluğuna ortak oldu. Etkinliğin en renkli siması ise 71 yaşındaki Arif Çaka ile Kazakistanlı Gülbakra Roziyava oldu. Çift ikinci baharlarında mutluluğa evet dedi.

Eşiyle dostları aracılığıyla tanıştıklarını belirten Arif Çaka, "Görüştük ve konuştuk. Öylece hayatımızı birleştirmeye karar verdik. Karı koca hayatlarında birbirine saygısı olması lazım. Cennet anaların ayakları altındadır. Kadınlara o şekilde önem ve değer vermemiz lazım. İki tarafı da sımsıkı birbirine bağlıyor. Dinimizin emri budur" diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de etkinlikte yaptığı konuşmada, aile bağlarına sımsıkı sarılmak gerektiğini belirterek, "Evliliğin kıymetini, kutsiyetini tam manası ile maalesef bilmiyoruz. Çok sayıdaki evlilikler maalesef kısa sürüyor. Kıymeti harbiyesi olmayan şeylerden evlilikler bitiyor. Adına 'medeniyet' dediğimiz var ya, hani batıda olan. Batıda bizim aile sistemimiz yok. Bizim aile sistemimiz güçlü çok şükür. Bizi de ayakta tutan bu aile sistemi. Ben 2 sene ABD'de yaşadım. Şundan emin olun, bütün samimiyetim ile söylüyorum; kadınların haklarının en kötü olduğu yer ABD'dir. 40 derece sıcakta kadınları asfaltta çalıştırırlar. Evlilik diye bir müessese zaten kalmamıştır. Evlat, anne, baba diye bir şey kalmamıştır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

71 yaşında Sevgililer Günü nde mutluluğa 'evet' dedi
71 yaşında Sevgililer Günü nde mutluluğa 'evet' dedi
71 yaşında Sevgililer Günü nde mutluluğa 'evet' dedi
71 yaşında Sevgililer Günü nde mutluluğa 'evet' dedi
71 yaşında Sevgililer Günü nde mutluluğa 'evet' dedi
71 yaşında Sevgililer Günü nde mutluluğa 'evet' dedi
71 yaşında Sevgililer Günü nde mutluluğa 'evet' dedi

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sevgililer Günü, Kahramanmaraş, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 71 yaşında 'Sevgililer Günü'nde mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
11:14 Maça gölge düşüren kavga! 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:47:02. #1.11#
SON DAKİKA: 71 yaşında "Sevgililer Günü"nde mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement