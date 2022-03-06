8 dakikada 10 şırdanı yedi çeyrek altını kaptı - Son Dakika
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8 dakikada 10 şırdanı yedi çeyrek altını kaptı

06.03.2022 09:13
8 dakikada 10 şırdanı yedi çeyrek altını kaptı

İstanbul Esenyurt'ta bir restoranda düzenlenen şırdan yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Esenyurt'ta bir restoranda düzenlenen şırdan yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmayı 8 dakikada 10 şırdan yiyen Muhammed Kaya kazanıp çeyrek altın kazandı.

Esenyurt'ta bir restoran, müşterilerinden gelen ısrarlar üzerine "şırdan yeme" yarışması düzenlendi. Sosyal medya hesabından yarışma yapacağını duyuran Remzi Öztürk, yüzlerce mesaj aldı. Aralarından 10 kişi belirleyen Öztürk, 30 dakika içinde 10 şırdanı ilk bitirene çeyrek altın kazanacağını duyurdu. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada Muhammed Kaya isimli genç 10 şırdanı 8 dakikada yiyerek birinci oldu. Kaya, çeyrek altını kazanırken "10 tane daha olsa yerim" demesi şaşkınlıkla karşılandı.

"Bir oturuşta 20 tane yerim"

8 dakikada 10 şırdan yiyerek birinci olan Muhammed Kaya, "Biraz zor oldu ama benim için imkansız değildi.

Zaten antrenmanlıyım dün gece de gelip biraz yedim. Bir 10 tane daha gömerdim. Çeyrek altın hediyemizi de aldım mutluyum. Şırdanı daha öncede severek yiyordum. Adana yemeği ancak bir Sinoplu olarak bende çok seviyorum. Bir oturuşta 20 tane yerim" dedi.

Günde 200-250 adet satıyoruz

Restoran sahibi Remzi Öztürk, şırdana olan ilgilen memnuniyetini belirtirerek, "Şırdan Dolması yöresel bir yemek olduğu için bizde İstanbul'a tanıtmak istedik. Şırdan, kuzunun karın bölgesini etli pirinç ile doldurarak yapılıyor. Gelen müşterilerimiz bize şırdan yarışması gibi bir öneride bulundular. Bizim kulağımıza da hoş geldi. Yapacağımızı duyurunca çok sayıda talep aldık. Ancak 10 kişi belirledik müşterilerimizden. 30 dakikada 10 şırdanı yiyen müşterimizde çeyrek altın hediye ettik. Şırdan dolmasına çok yoğun talep var. Günde 200-300 adet sattığımız oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL

8 dakikada 10 şırdanı yedi çeyrek altını kaptı
8 dakikada 10 şırdanı yedi çeyrek altını kaptı
8 dakikada 10 şırdanı yedi çeyrek altını kaptı
8 dakikada 10 şırdanı yedi çeyrek altını kaptı

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Son dakika haberi: Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 4 tutuklama Son dakika haberi: Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 4 tutuklama

Remzi Öztürk, Esenyurt, İstanbul, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 8 dakikada 10 şırdanı yedi çeyrek altını kaptı - Son Dakika


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