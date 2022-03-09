8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın işçiler çalışarak mesaj verdi - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyede çalışan kadın işçiler erkeklere mesaj vererek, "Kadına şiddete hayrı" dedi.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Bilecik- Osmaneli karayolu üzerinde refüjde çalışarak girdi. Kadınlar bir yandan çalışırken bir yandan da erkeklere "Kadına şiddete hayır" dedi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ana ve ek hizmet binaları, atölye, sera tesisleri ve Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde çalışan tüm kadınlara karanfil dağıttı. Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve eşi Güler Tüfekçioğlu belediyede çalışan tüm kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - BİLECİK