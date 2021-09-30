8. Perakende Teknolojileri Konferansı ekim ayında başlıyor - Son Dakika

Zincir Mağazalar Derneği, ekim ayında başlayacak "Perakende Teknolojileri Konferansı" öncesi düzenlediği basın toplantısında konferansa ilişkin bilgiler verdi.

Zincir Mağazalar Derneği, ekim ayında başlayacak 8'inci Perakende Teknolojileri Konferansı'ndan önce basın toplantısı düzenledi. Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısına derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda yeni dönemde yapılan çalışmalar ve gündeme dair görüşler paylaşıldı. Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, 10 hafta sürecek olan konferanstan söz ederek, "Teknoloji hayatımızın odağına oturmuş durumda ve perakende de bu değişikliğe revize olma ihtiyacı hissetmeye başladı. Dijitalleşme hayatımızı sonuna kadar girmeye başladı. Teknolojik dönüşüm artık ajandalarımızın en önemli gündem maddesi haline geldi. Bütün bunları konuştuğumuz, tasarladığımız ve şirketleri bu dijital dönüşüm süreçlerine altlık teşkil edici bir webinar dizisi düzenleyeceğimiz bir konferans olacak ve bu konferans, şirketlerin dijital dönüşümlerini nasıl gerçekleştirmesi gerektiği gibi konuları ele alacağımız bir sektörel konferans olacak. Çalışanlarımızın çoğunluğu 30 yaşın altında, böylece genç işsizliğe son veriyoruz. Tabii ki özel tercihimiz ya da çalışanın özel tercihi olması dışında aslında doğal olarak gelişmiş bir şey. Özellikle perakendenin o dinamizmi, hafta sonu çalışabilmesi gibi özellikleri gençlere daha uygun geliyor. Gençler o tempoya, o çalışma dinamizmine daha uygun oldukları için perakende sektörünü tercih ediyorlar" dedi. - İSTANBUL