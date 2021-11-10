Üye Girişi
80 metre yüksekte Ata'ya saygı - Son Dakika

80 metre yüksekte Ata'ya saygı

10.11.2021 09:44
80 metre yüksekte Ata'ya saygı

Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Osmangazi Meydanı inşaatı için kurulan 80 metrelik vinçlerde çalışan 2 operatör 09.05'te vinçlerin en üst noktasına çıkıp Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Osmangazi Meydanı inşaatı için kurulan 80 metrelik vinçlerde çalışan 2 operatör 09.05'te vinçlerin en üst noktasına çıkıp Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi olacak Osmangazi Meydanı'nda 09.05 geçe hayat durdu. Meydan inşaatında kullanılan 80 metrelik vinçlerin 2 operatörü, siren sesleriyle birlikte vinçlerin üzerinde dışarı çıkarak saygı duruşunda bulundu. Bu anlar drone ile kaydedildi. Diğer işçiler de işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. - BURSA

80 metre yüksekte Ata'ya saygı
80 metre yüksekte Ata'ya saygı

Mustafa Kemal Atatürk, Osmangazi, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 80 metre yüksekte Ata'ya saygı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 10:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler 10:02 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi 09:53 Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz 09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor 08:27 Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı 08:12 İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı

Son Dakika Haberleri
10:41 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:31 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
10:27 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:17 Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! İşsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu
10:14 Telefonda tartıştığı eski sevgilisini öldürdü
10:12 Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021
09:59 Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı
09:57 Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti
09:48 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor
09:48 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:42
Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası         
10:29
Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları         
10:10
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yapan koca, serbest kaldı Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yapan koca, serbest kaldı         
09:51
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı         
09:18
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz         
23:48
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 10:50:43. #1.13#
SON DAKİKA: 80 metre yüksekte Ata'ya saygı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement