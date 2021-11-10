80 metre yüksekte Ata'ya saygı - Son Dakika

80 metre yüksekte Ata'ya saygı
10.11.2021 09:44
Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Osmangazi Meydanı inşaatı için kurulan 80 metrelik vinçlerde çalışan 2 operatör 09.05'te vinçlerin en üst noktasına çıkıp Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.
Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Osmangazi Meydanı inşaatı için kurulan 80 metrelik vinçlerde çalışan 2 operatör 09.05'te vinçlerin en üst noktasına çıkıp Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.
Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi olacak Osmangazi Meydanı'nda 09.05 geçe hayat durdu. Meydan inşaatında kullanılan 80 metrelik vinçlerin 2 operatörü, siren sesleriyle birlikte vinçlerin üzerinde dışarı çıkarak saygı duruşunda bulundu. Bu anlar drone ile kaydedildi. Diğer işçiler de işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. - BURSA
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