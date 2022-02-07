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83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için - Son Dakika

83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için

07.02.2022 13:00
83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için

Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Ertürk, Mehmetçiğin soğuk havada üşümemesi için ördüğü 83 adet patiği İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere teslim etti.

Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Ertürk, Mehmetçiğin soğuk havada üşümemesi için ördüğü 83 adet patiği İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere teslim etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Ertürk, soğuk havalarda Mehmetçik üşümesin diye patik örerek örnek bir davranışa imza attı. Ertürk, kış mevsiminin çetin geçtiği Eskişehir'de görev yapan jandarma için ördüğü 83 adet patiği, kendisine tahsis edilen özel araçla İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek Mehmetçiğe elleriyle dağıttı.

"Onlar olmasa biz burada yaşayamayız"

Evinde sürekli örgü ördüğünü ve bir anlam ifade etmesini istediğini belirten Ertürk, patikleri Mehmetçiğe bağışlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Geçen yılın mart ayından bu yana Mehmetçikler için patik ördüğünü belirtti. Dört çocuk ve 9 torun sahibi 83 yaşındaki Ayşe Ertürk şu ifadeleri kullandı:

"Böyle internette gördüm, hoşuma gitti. Dedim ki, 'Nasıl olsa örgü örüyorum, ben neden yapmıyorum?'. Mesela ben yürüyorum, sana, ötekine veriyordum öyle kendimi avutuyordum. Daha güzel bir şey yapayım dedim. Torunumdan beni, ipleri alacağımız yere götürmesini istedim, sağ olsun o götürdü, getirdi. İpleri aldık, ondan sonra başladım. Geçen sene Mart sonundan beri uğraşıyorum. Allah onlara zeval vermesin. Onlar olmasa biz burada yaşayamayız. Allah onlara uzun ömür versin, ayaklarına taş dokundurmasın." - ESKİŞEHİR

83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için
83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için
83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için
83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için
83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için
83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için
83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için
83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için
83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için

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İl Jandarma Komutanlığı, Mehmetçik, Eskişehir, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 83 yaşındaki Ayşe ninenin ördüğü patikler Mehmetçik için - Son Dakika


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