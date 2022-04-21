9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

21.04.2022 13:24

9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradıDENİZLİ Denizli'de başıboş dolaşan 5 köpek, arazide oynayan 2 çocuktan 1'ini hedef alarak saldırdı.

9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

DENİZLİ Denizli'de başıboş dolaşan 5 köpek, arazide oynayan 2 çocuktan 1'ini hedef alarak saldırdı. Derin kesikler oluşan baldırına 15 dikiş atılan çocuk, sakin kalarak parçalanmaktan kurtuldu.

Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda; 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın, yanında bulunan arkadaşı ile beraber evlerinin yanında bulunan boş araziye giderek oyun oynamaya başladı. Tam o esnada çevrede devamlı bulunan başı boş 5 köpek, bir anda Tunçkın'ı hedef alarak baldırından ısırdı. Saldırının şokuyla ölü taklidi yapan Tunçkın, bir süre etraflarında gezen köpeklerin gitmesiyle arkadaşıyla beraber evlerine koştu. Derin kesiler oluşan baldırına hastanede 15 dikiş atılan Tunçkın, bir süre tedavisinin ardından taburcu edildi. Psikolojik olarak olaydan etkilenen ve bir süre panikle etrafa bakan çocuk, o anları ise korkuyla anlattı.

"Çocuğum beklememiş olsa daha felaket şeyler olacaktı"

Geceleri dahi köpeklerden korkmaya başlayan oğlu için başka çocukların başına gelmemesi amacıyla seslenen anne Elveda Tunçkın, "Oğlum arkadaşıyla oynarken mahallede köpekler ısırmış, koşturarak 'Anne köpek ısırdı' beni diye geldi. Ben şaşırdım çok panik olduk, apar topar hastaneye götürdük. Ondan sonra pansuman yapıldı ve dikiş atıldı. Yaramız bayağı bir derindi. Benim çocuğum değil, başkalarının çocuğunu ısıra bilirdi. Daha kötü şeyler olabilirdi çünkü yarası derindi. Sokak köpekleri 5 tanesinden biri ısırmış hele birde çocuk, durmuş. Köpek ısırmış çocuğum beklemiş, beklememiş olsa belki daha felaket şeyler olacaktı. Isırdığını bırakınca kaçıp gelmiş eve ve çok kötüydü. Çocuğum; 'Anne çok kötüyüm' diyerek, acılar içinde ağlıyordu. Rüyalarında ise; 'Anne korkuyorum', 'Köpek ısırırsa tekrar' şeklinde söylüyordu. Gece uykusundan kalkıyordu" diye ifade etti.

"Isırdığı yer derin"

Arkadaşıyla birlikte oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve geceleri uykusunda köpek görmeye başlayan Tahir Mert Tunçkın "Biz arkadaşımla oynamaya gitmiştik. Sonra köpek beni ısırdı, hızlıca eve geldim. Biraz korktum, acıdı. Isırdığı yer derin. Doktor, 'Buna dikiş atılmaz şuanda' dedi. Pansuman yaptı" dedi.

Kaçma anı kamerada

Öte yandan saldırıdan sonra kaçma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde çocukların olayın gerçekleştiği yere gitmesi ve ardından koşarak uzaklaşması yer aldı.

9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Başıboş köpeklerin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu Son dakika haberleri! Başıboş köpeklerin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu Çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık tutuklandı Çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık tutuklandı Oyun oynayan çocukları taciz eden sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi Oyun oynayan çocukları taciz eden sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Merkezefendi, oyunlar, Denizli, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:31:52. #1.12#
SON DAKİKA: 9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement