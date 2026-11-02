ABAK, İzmir'de 6,7 büyüklüğündeki deprem tatbikatında görev aldı - Son Dakika
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ABAK, İzmir'de 6,7 büyüklüğündeki deprem tatbikatında görev aldı

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ABAK, İzmir\'de 6,7 büyüklüğündeki deprem tatbikatında görev aldı
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ABAK, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıl dönümünde AFAD koordinasyonunda İzmir'de düzenlenen bölgesel tatbikata katıldı. 6,7 büyüklüğündeki deprem senaryosunda ekip, Aliağa'daki SOCAR tesislerinde KBRN müdahalesi ve Menemen'de hayvan tahliyesi yaptı; böylece koordinasyon test edildi.

Aliağa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne bağlı Aliağa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ABAK), İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın sevk ve idaresinde, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirilen İzmir Bölgesel Düzey Masa Başı ve Saha Tatbikatı'na katılarak afet müdahale çalışmalarında görev aldı.

30 Ekim İzmir Depremi'nin yıl dönümünde, afet ve acil durumlara hazırlık, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikatta, AFAD-RED programı aracılığıyla oluşturulan 6,7 büyüklüğündeki deprem senaryosu uygulandı. İzmir başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda kamu kurumu, yerel yönetim ve akredite arama kurtarma ekibinin katıldığı tatbikatta farklı afet senaryolarına yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi.

ABAK ekibi farklı senaryolarda görev aldı

30 Ekim 2026 Cuma günü saat 13.00'te verilen alarm ile başlayan tatbikatta ABAK personeli üç grup halinde görev aldı. Tatbikat kapsamında Aliağa'daki SOCAR Türkiye tesislerinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olayına müdahale edildi. Menemen'de Kesikköy bölgesinde yangın çıkan bir çiftlikte hayvanların tahliyesi gerçekleştirilirken Maltepe Mahallesi'nde ise suda arama kurtarma uygulaması yapıldı.

Farklı afet senaryoları üzerinden gerçekleştirilen çalışmalarda ekiplerin müdahale kabiliyetleri, saha uygulamalarındaki koordinasyonları ve kurumlar arası iş birliği süreçleri değerlendirildi.

Afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesi güçlendirildi

İzmir genelinde kamu kurumları, yerel yönetimler ve AFAD tarafından akredite edilen arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel bir deprem ve sonrasında yaşanabilecek acil durumlara yönelik müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Çalışmalarla ekiplerin koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve afet anında hızlı, etkin müdahalenin sağlanması hedeflendi.

Aliağa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Harun Selim Tosun yaptığı açıklamada, "Aliağa Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahale kapasitemizi sürekli geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür tatbikatlarla ekiplerimizin koordinasyonunu güçlendirerek muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyemizi artırıyoruz. Sahada gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde ekiplerimiz deneyim kazanırken kurumlar arası iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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