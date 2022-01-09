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Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi - Son Dakika

Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi

09.01.2022 09:20
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'ndeki kayak tesisleri, hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'ndeki kayak tesisleri, hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı.

Gevaş'ta bulunan ve 3 yıldır yeterli kar kalınlığına ulaşılamadığı için açılamayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz günlerde kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla sezonu açtı. Her yaştan sporcu ve ailelerinin ilgi gösterdiği kayak merkezinde büyükler doyasıya kayarken, küçük çocuklar ise kızaklarla eğlendi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlardan kimi çocuklarını kızaklarla kaydırırken, bazıları da eğitmenlerden kayak yapmanın püf noktalarını öğrendi.

Şırnak'tan gelen Hasret ve Şükran isimli kayak severler, Abalı Kayak Merkezinin beklenildiğinden daha da güzel olduğunu ifade ederek, ilk defa kayak kaymanın tadına vardıklarını söyledi.

Kemal Uygunbaş isimli kayak sever ise Abalı Kayak Merkezinin gelişmesinden memnun olduğunu ifade ederek, "İnsanlar burada iyi eğleniyorlar. Gayet eğlenceli. Ben kayağa aşinayım" ifadelerini kullandı.

3 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta kayak sezonunu açtıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir de, "Daha önce bölgede kayak sezonunu ilk açan illerden biriydik ama maalesef 3 yıldır yapamamıştık. Son bir haftadır yaklaşık 50 santimetre kalınlığında karın yağmasıyla pistimiz hazır hale geldi. Bir haftadır sporcu ve halkımız buradan faydalanıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kar yağışı ile beraber sezonu bu şekilde atlatmış oluruz" dedi.

Bölgede artık bir kayak kültürünün oluştuğuna dikkat çeken Özdemir, "İlimiz ve yakın il ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımızda da bir kış sporu kültürü oluşmuş durumda. Talebimiz çok fazla. Burada teleski ve telesiyej olmak üzere iki tesisimiz hizmet vermektedir. Hem hafta içi hem hafta sonu tesislerimiz akşam saatlerine kadar açık olup, vatandaşlarımıza hizmetlerine devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak buradan faydalanmak isteyenlere her türlü hizmeti sunmaktayız. Ayrıca burada sporcularımızın faydalanacağı bir misafirhane ve iki hangarı hizmete açmış bulunmaktayız" diye konuştu. - VAN

Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi
Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi

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Gevaş, Kayak, kar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Abalı Kayak Merkezine yoğun ilgi - Son Dakika


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