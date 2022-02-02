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ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst düzey yöneticisi Zucker istifa etti - Son Dakika

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst düzey yöneticisi Zucker istifa etti

02.02.2022 21:51
ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst düzey yöneticisi Zucker istifa etti

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst düzey yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir kişiyle ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst düzey yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir kişiyle ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in Başkanı Jeff Zucker, çalışanlarına gönderdiği yazılı bildirimde kurumda çalışan bir kişiyle ilişkisinin olduğunu kabul ederek 9 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu. 56 yaşındaki Zucker ilişkisinin, ağabeyi eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya yardım ettiği için Aralık ayında kovulan CNN sunucusu Chris Cuomo'nun davranışlarıyla ilgili soruşturma sırasında ortaya çıktığını kaydetti. WarnerMedia'nın haber ve spor bölümünün başkanlığını da bırakan Zucker, "İlişki başladığında açıklamam gerekiyordu ama yapmadım" ifadelerini kullandı ve ilişki yaşadığı meslektaşının ismini vermedi.

CNN'in ana kuruluşu WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, personele gönderdiği notta Zucker'ın istifasının kabul edildiğini ve kısa süre içinde geçici bir liderlik planını açıklayacağını yazdı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst düzey yöneticisi Zucker istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst düzey yöneticisi Zucker istifa etti - Son Dakika
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