ABD Savunma Bakanı Austin, Çin Savunma Bakanı Fenghe ile görüştü - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin, Çin Savunma Bakanı Fenghe ile görüştü

21.04.2022 01:40
ABD Savunma Bakanı Austin, Çin Savunma Bakanı Fenghe ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD-Çin savunma ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD-Çin savunma ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün Çin'in Ulusal Savunma Bakanı General Wei Fenghe ile bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana, Çin-ABD Savunma Bakanları arasında ilk kez gerçekleşen görüşme sonrası ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Biden ve Xi Jinping arasındaki son görüşmelerin devamı niteliğinde bugün, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Savunma Bakanı General Wei Fenghe ile görüştü. Bakan Austin ve General Wei, ABD-Çin savunma ilişkilerini, bölgesel güvenlik konularını ve Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgalini tartıştı." ifadeleri yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, liderlerin "bölgesel güvenlik meselelerini ve Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgalini" tartıştıklarını söyledi. ABD'li bir yetkili ayrıca görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ve ABD'li Bakan Austin'in, Rusya'nın işgaline yardımcı olmaması adına Çin'in silah tedarik etmemesinin önemini yinelediğini belirtti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Çin hükümetinin Tayvan meselesi konusunda, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu düşündüğünü söyledi. Wei, "Tayvan meselesi doğru bir şekilde ele alınmazsa, Çin-ABD ilişkileri üzerinde zararlı bir etkisi olacaktır." şeklinde konuştu. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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