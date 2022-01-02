Üye Girişi
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi - Son Dakika

Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi

02.01.2022 09:14
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi

Diyarbakır'da yaşayan üç çocuk annesi Tuba Ersöz, işitme engelli ablasıyla sağlıklı iletişim kurmak için eniştesinin davetiyle işitme engelliler derneğine gitti.

Diyarbakır'da yaşayan üç çocuk annesi Tuba Ersöz, işitme engelli ablasıyla sağlıklı iletişim kurmak için eniştesinin davetiyle işitme engelliler derneğine gitti. Ersöz, burada işitme engelli dilini geliştirirken, iki yıl gönüllü tercümanlık yaptı. Dernek üyesi Erdal Ersöz ile tanışan Ersöz, işitme engelli eşiyle evlendi.

Diyarbakır Sağır Hakları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği üyesi Tuba Ersöz, işitme engelli ablasıyla sağlıklı iletişim kurmak için fedakarlık yaparak işaret dilini öğrenme çabasına girdi. Ersöz'ün ablasının evlenmesiyle eniştesinin davetiyle işitme engelliler derneğine gitmeye başladı. Burada kendini geliştiren Ersöz, daha sonra iki yıl gönüllü tercümanlık yaptı. Dernekte eşiyle tanıştıktan sonra evlenen Ersöz, ev içinde de eşi ve çocuklarıyla işaret diliyle iletişimi sağlamaya başladı. Toplumun işitme engellilerle iletişimde zayıf olduğundan yakınan Ersöz, bireylerin en azından işitme engellilerin bir yerlerde bir şeye ihtiyaçları var mı diye soracak kadar bilmelerinin gerektiğini savundu. Kendilerinin yetişemediği alanlar olduğunu dile getiren Tuba Ersöz, işitme engelli bireylerin hastanede yanlış tedaviye, adliyede yanlış işlem uygulamaya maruz kaldıklarını kaydetti.

Ablasının işitme engelli olduğunu, az bir şey öğrendiğini ama kendi aralarında iletişim kurarken zorlandıklarını söyleyen Tuba Ersöz, ablasının daha sonra evlendiğini belirtti. İşaret dilini az bildiği için eniştesinin kendisini derneğe götürdüğünü aktaran Ersöz, "O ablamdan biraz daha ileri görüşlüydü. Çünkü kendisi biri etrafımızda işaret dilini bilsin ki bize yardımcı olsun. Ama ablamın düşüncesi çok fazla bilmesine gerek yok. Ben konuşurken benim konuştuklarımı öğrenmesin düşüncesindeydi açıkçası. Derneğe geldiğim zaman işaret dilinin aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendim. Onların kendi aralarında ne kadar mutlu olduğunu görünce açıkçası kopamadım. Kendileriyle görüştüm ve iki sene boyunca dernekte gönüllü tercümanlık yaptım. Tercümanlık sırasında eşimle tanıştım. Hem işaret dilini çok daha güzel bir şekilde öğrendim. Onların dünyasını öğrendim, onların dünyasına girdim" dedi.

"İşitme engelliler hastanede yanlış tedavi, adliyede yanlış işlem görüyorlar"

Eşiyle dernekte tanışıp evlendiğini dile getiren Ersöz, eşinin cihaz yardımıyla duyduğunu söyledi. Ev içinde iletişimlerinin genel olarak işaret diliyle olduğunu aktaran Ersöz, "Çocuklarda genelde işaret dili kullanıyorlar. 6 yaşındaki kızım babasıyla işaret dilinde bir şeyleri istiyor. Çünkü babasının durumunu biliyor. Teyzesi işitme engelli olduğu için teyzesinden kaynaklı da aile geneli işaret dilini biliyoruz. Derneğimizin kuruluşu 1980 yılına dayanıyor. 1980 yılında birçok çalışma yapmışlar. Sonrasında o dernek kapatılmış. Onun yerine başka isimle açılmış. Bu şekilde bugüne kadar gelmiş. Projelerimiz oldu, SODES kapsamlı yaptığımız projeler oldu. Dernek başkanımız dahil buradaki herkes işitme engelli. Herkes işaret diliyle birbirleriyle iletişim kuruyor. Hatta yetişemedikleri yerde, anlaşamadıkları yerde bizi görüntülü ararlar. Biz kendileriyle görüntülü görüşüp, görüşmeden sonra yanlarında kim varsa onlara sıkıntılarını iletiriz. En büyük problemleri onları anlayamamaları. Herkesin işaret dili öğrenmesi ileri eğitim beklemiyoruz kimseden. 2-3 yıllık emek vermesinler. Ama en azından birkaç aylarını verip onları anlayabilecek kadar isimlerini, soy isimlerini ya da bir yerde neye ihtiyaçlarını olduğunu öğrenebilecekleri kadar öğrenirlerse çok mutlu oluruz. Çünkü bizim yetişemediğimiz birçok alan var. Hastanede yanlış tedavi görebiliyorlar. Adliyede yanlış işlem uygulanabiliyorlar. Maalesef bu yönden çok mağdurlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Engelli, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi - Son Dakika


Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanan genç barista: Erkekler bazen daha fazlasını istiyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanan genç barista: Erkekler bazen daha fazlasını istiyor         
09:13
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten! İşte bu yıl verilecek destek miktarı Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten! İşte bu yıl verilecek destek miktarı         
08:52
Koronavirüsün yeni hedefi 5-11 yaş grubu! Hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüsün yeni hedefi 5-11 yaş grubu! Hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
07:50
Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı! Feci kaza kamerada Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı! Feci kaza kamerada         
03:29
Aylar önce ortaya atılan iddia doğru çıktı! İrem Derici'den gündemi sarsan aldatılma itirafı Aylar önce ortaya atılan iddia doğru çıktı! İrem Derici'den gündemi sarsan aldatılma itirafı         
23:13
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti         
17:28
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06

Son Dakika Haberleri
00:16 İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım
00:12 2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler!
00:05 Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP Osmaniye il başkanından istifa kararı
00:02 Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, neredeyse annesiyle aynı boyda!
00:01 Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! İki eski dost, Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi
23:51 Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
23:46 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?
23:35 TCDD, kendisine bağlı Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı!
23:33 Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak!
23:14 Dünyada çocukların en çok hangi ülkede öldüğünü biliyor musunuz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 09:21:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement